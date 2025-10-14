АРМА шукає управителя на великий арештований торговий центр в Івано-Франківську

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало приймання пропозицій з управління арештованим торговим центром "Флагман" в Івано-Франківську, що належав громадянам Росії.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Триповерховий майновий комплекс складається із 16 об’єктів, зокрема нежитлових та торгово-офісних приміщень, земельної ділянки, гаража. За результатами незалежної оцінки, ринкова вартість активу становить 309,78 млн грн.

ТЦ розташований поблизу центральної частини міста, неподалік міського озера та парку Тараса Шевченка.

Актив арештовано та передано в управління АРМА на підставі ухвали Івано-Франківського міського суду, який визнав нерухомість речовим доказом у кримінальному провадженні, пов’язаному з діяльністю в Україні громадян держави-агресора.

Нагадаємо:

Консорціум "КАМпарітет", який став управителем Будинку профспілок у Києві та інших активів, не сплатив державі жодних відсотків від прибутку.

"Консорціум "КАМпарітет", який пов’язують з Михайлом Стефанішиним (колишнього чоловіка ексдружини ексміністерки України Юлії Стефанішиної - ред.), у 2024-2025 став управителем нерухомості в Києві на вулиці Павлівській, Будинку профспілок, виробництва ягід ТОВ "Українська ягода" та ТЦ "Флагман" у Івано-Франківську", – розповідала голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної діяльності Анастасія Радіна.