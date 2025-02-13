АРМА відхилило кандидатуру другого учасника аукціону на управління "Гулівером"

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) відхилило тендерну пропозицію другого учасника аукціону з управління ТРЦ "Гулівер".

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Вона зазначила, що після відхилення кандидатури першого учасника аукціону — ТОВ "БК "Міленіум" — Національне агентство розпочало розгляд пропозиції другого учасника, який посів відповідне місце за результатами торгів, а саме Консорціуму "Управляюча компанія "Еспланада", що запропонував 0,35% винагороди за управління.

Після детального аналізу документів другого учасника аукціону було виявлено невідповідності, зокрема:

- ненадання обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції у встановлений строк;

- неналежне обґрунтування ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг, що є аномально низькою.

Тому, за словами Думи, тендерну пропозицію цього учасника відхилено.

"Наразі ми розпочинаємо розгляд документів учасника, який посів третє місце на аукціоні — ТОВ "Алакор сіті". Остаточне рішення щодо результатів аукціону буде ухвалене після завершення всіх необхідних перевірок", – повідомила очільниця АРМА.

Нагадаємо:

Шевченківський райсуд Києва 3 червня 2024 року передав майно київського "Гулівер" бізнесмена Віктора Поліщука в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

АРМА провело публічний аукціон на платформі Prozorro для відбору управителя ТРЦ Gulliver у Києві. Переможцем стало БК "Міленіум", яке запропонувало найвигідніші умови для держави — найнижчу винагороду за управління у розмірі 0,15%.

Друге місце посів консорціум "Управляюча компанія "Еспланада" — 0,35%. Третє місце - ТОВ "Алакор Сіті" з 0,49%.

Hromadske виявило, що переможець аукціону на управителя ТРЦ Gulliver ТОВ "БК "Міленіум" має зв’язок із його ексвласником Віктором Поліщуком.

Після цього АРМА почало перевіряти учасників конкурсу на управителя одного з найбільшого у Києві ТРЦ "Гулівер" на відповідність кваліфікаційним вимогам.

Згодом АРМА відхилило тендерну пропозицію ТОВ "БК "Міленіум" на управління ТРЦ "Гуллівер" через низку невідповідностей у документах.