"Гулівер" повернувся під контроль структур, пов’язаних з його ексвласником – ЗМІ

Переможець аукціону на управителя ТРЦ Gulliver має зв’язок із його ексвласником Віктором Поліщуком.

Про це дізналися журналісти видання hromadske.

Зазначається, що редакція розслідувань hromadske отримала документ, який підтверджує звʼязки переможця торгів за управління ТРЦ "Гулівер" з його ексвласником Віктором Поліщуком.

"Це меморандум про взаєморозуміння, підписаний у 2020 році між Олександром Клименком та ТОВ "БК "Міленіум", який був покупцем приміщень ТРЦ "Гулівер". І в цьому меморандумі саме Віктор Поліщук зазначений як гарант з боку покупця", - йдеться у повідомленні видання.

Раніше, Шевченківський райсуд Києва передав майно київського ТРЦ "Гулівер" бізнесмена Віктора Поліщука в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

За словами суду, предметом розслідування було, серед іншого, дослідження фактів ухилення від сплати податків, зборів та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.

Згодом, Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) отримало офіційний звіт оцінки щодо ТРЦ Gulliver (ТОВ "Три О"), згідно з яким його оцінили в 7,6 млрд грн.

10 січня державне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) провело публічний аукціон на платформі Prozorro для відбору управителя ТРЦ Gulliver у Києві.

За підсумками конкурсу переможцем стало БК "Міленіум", яке запропонувало найвигідніші умови для держави — найнижчу винагороду за управління у розмірі 0,15%.