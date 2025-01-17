АРМА перевіряє учасників конкурсу на управління Gulliver: частково підтверджена інформація ЗМІ

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) наразі перевіряє учасників конкурсу на управителя одного з найбільшого у Києві ТРЦ "Гулівер" на відповідність кваліфікаційним вимогам.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

За її словами, для повної перевірки необхідно опрацювання тисячі сторінок документації по кожному учаснику.

"Одразу після завершення аукціону АРМА направило запити до Служби безпеки України та Національної поліції України щодо перевірки учасників на причетність та повʼязаність до власника арештованого активу та рф.

Частину відповідей Агентство вже отримало, і наявні дані вже частково підтверджують раніше опубліковану інформацію в українських медіа", - зазначила Олена Дума.

Нагадаємо:

Hromadske виявило, що переможець аукціону на управителя ТРЦ Gulliver ТОВ "БК "Міленіум" має зв’язок із його ексвласником Віктором Поліщуком.

Шевченківський райсуд Києва 3 червня 2024 року передав майно київського "Гулівер" бізнесмена Віктора Поліщука в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).