АРМА дискваліфікувало переможця аукціону на управління ТРЦ Gulliver

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) відхилило тендерну пропозицію ТОВ "БК "Міленіум" на управління одного з найбільших ТРЦ Києва "Гуллівер" через низку невідповідностей у документах.

Про це повідомила голова АОМА Олена Дума.

Зазначається, що раніше пропозиція учасника була визнана платформою Prozorro найбільш економічно вигідною. Водночас вказана цінова пропозиція щодо винагороди за управління активом визнана аномально низькою.

Крім того, АРМА встановила, що директор ТОВ "БК "Міленіум" у період, за який подано підтверджуючі документи з метою виконання вимог тендерній документації, одночасно перебував на державній службі та здійснював комерційну діяльність від імені цього підприємства, не маючи на це законних повноважень. Це є прямим порушенням закону про запобігання корупції.

Також у комісії виникла підозра щодо недостовірності освітніх документів керівника компанії. А надані в тендерній документації договори мають системні порушення щодо порядку їх підтвердження.

Додаткової перевірки потребує і фінансова діяльність компанії, починаючи з другого півріччя 2022 року, через наявні сумніви в її прозорості.

За словами Думи, АРМА розгляне документи учасника, який посів друге місце на аукціоні - консорціуму "Управляюча компанія "Еспланада", що запропонував 0,35% винагороди за управління.

Остаточне рішення щодо результатів аукціону буде прийнято після завершення всіх перевірок.

Нагадаємо:

Шевченківський райсуд Києва 3 червня 2024 року передав майно київського "Гулівер" бізнесмена Віктора Поліщука в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

АРМА провело публічний аукціон на платформі Prozorro для відбору управителя ТРЦ Gulliver у Києві. Переможцем стало БК "Міленіум", яке запропонувало найвигідніші умови для держави — найнижчу винагороду за управління у розмірі 0,15%.

Друге місце посів консорціум "Управляюча компанія "Еспланада" — 0,35%. Третє місце - ТОВ "Алакор Сіті" з 0,49%.

Hromadske виявило, що переможець аукціону на управителя ТРЦ Gulliver ТОВ "БК "Міленіум" має зв’язок із його ексвласником Віктором Поліщуком.

Після цього АРМА почало перевіряти учасників конкурсу на управителя одного з найбільшого у Києві ТРЦ "Гулівер" на відповідність кваліфікаційним вимогам.