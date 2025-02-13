АРМА отклонило кандидатуру второго участника аукциона на управление "Гулливером"

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) отклонило тендерное предложение второго участника аукциона по управлению ТРЦ "Гулливер".

Об этом сообщила председатель АРМА Елена Дума.

Она отметила, что после отклонения кандидатуры первого участника аукциона - ООО "БК "Миллениум" - Национальное агентство начало рассмотрение предложения второго участника, занявшего соответствующее место по результатам торгов, а именно Консорциума "Управляющая компания "Эспланада", предложившего 0,35% вознаграждения за управление.

После детального анализа документов второго участника аукциона были выявлены несоответствия, в частности:

- непредоставление обоснования аномально низкой цены тендерного предложения в установленный срок;

- ненадлежащее обоснование цены или стоимости соответствующих товаров, работ или услуг, что является аномально низкой.

Поэтому, по словам Думы, тендерное предложение этого участника отклонено.

"Сейчас мы начинаем рассмотрение документов участника, занявшего третье место на аукционе - ООО "Алакор сити". Окончательное решение о результатах аукциона будет принято после завершения всех необходимых проверок", - сообщила руководительница АРМА.

Напомним:

Шевченковский райсуд Киева 3 июня 2024 года передал имущество киевского "Гулливер" бизнесмена Виктора Полищука в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

АРМА провело публичный аукцион на платформе Prozorro для отбора управляющего ТРЦ Gulliver в Киеве.Победителем стало БК "Миллениум", которое предложило самые выгодные условия для государства - самое низкое вознаграждение за управление в размере 0,15%.

Второе место занял консорциум "Управляющая компания "Эспланада" - 0,35%. Третье место - ООО "Алакор Сити" с 0,49%.

Hromadske обнаружило, что победитель аукциона на управляющего ТРЦ Gulliver ООО "БК "Миллениум" имеет связь с его экс-владельцем Виктором Полищуком.

После этого АРМА начало проверять участников конкурса на управляющего одного из крупнейшего в Киеве ТРЦ "Гулливер" на соответствие квалификационным требованиям.

Впоследствии АРМА отклонило тендерное предложение ООО "БК "Миллениум" на управление ТРЦ "Гулливер" из-за ряда несоответствий в документах.