Податківці зацікавились фармацевтами: після перевірок - 234 мільйони донарахувань
Державна податкова служба з початку 2025 року провела 22 планові перевірки у фармацевтичній галузі, в результаті донарахувала 234 млн грн податків.
Про це повідомила пресслужба ДПС.
У податковій зауважили, що ці фармацевтичні компанії включені до плану-графіка цьогорічних перевірок на підставі розрахованих ризиків щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства.
Державна податкова служба цьогоріч перевірить 104 підприємства фармацевтичної галузі. Обсяги їх доходів у 2024 році становив 287,5 млрд гривень.
Загалом, до списку формування плану-графіка увійшли 3592 компанії, які, за аналітичними даними, мають підвищений ризик застосування різних схем та інструментів приховування доходів та ухилення від сплати податків.
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