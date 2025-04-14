Apple обійшла митний удар, але загроза залишається – WSJ

Американський технологічний гігант Apple виявився у виграшній позиції щодо мит, оголошених президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише The Wall Street Journal.

Якби мита, оголошені 2 квітня та посилені наступного тижня, набули чинності, компанія опинилася б перед вибором: зменшити маржу прибутку або підвищити ціни на свої пристрої, які коштують понад 1000 дол.

Після часткового скасування мит Apple вдалося уникнути найгіршого сценарію, проте акції компанії впали майже на 12%, тоді як конкуренти зі сфери Big Tech втратили в середньому лише 2%.

Уже в неділю, 13 квітня, міністр торгівлі США Говард Лутнік анонсував можливість запровадження нових мит на електроніку, а Трамп у соцмережах заявив: "Ніхто не уникне відповідальності". Ця заява посилила невизначеність щодо довгострокової стабільності капіталізації Apple.

Нагадаємо:

Apple зафрахтувала вантажні рейси для перевезення 600 тонн iPhone (близько 1,5 мільйона одиниць) до Сполучених Штатів Америки з Індії.

Щоб компенсувати мита адміністрації Трампа Apple планує завозити до США більше iPhone, зібраних в Індії.

Американська корпорація Apple, 3 квітня, втратила близько $250 млрд ринкової вартості, що зробило її однією з найбільших жертв тарифної політики Дональда Трампа.