Мита Трампа: Apple перевезла 600 тонн iPhone з Індії

Apple зафрахтувала вантажні рейси для перевезення 600 тонн iPhone (близько 1,5 мільйона одиниць) до Сполучених Штатів Америки з Індії.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Американський техногігант робить це, намагаючись подолати тарифи президента Дональда Трампа.

Аналітики попереджають , що ціни на iPhone у США можуть різко зрости, враховуючи значну залежність Apple від імпорту з Китаю, основного виробничого центру пристроїв, на який поширюється найвища тарифна ставка Трампа у 125%.

Як пише агентство, з березня з Індії вилетіло близько шести вантажних літаків вантажністю 100 тонн кожен.

Вага упакованого iPhone 14 та його зарядного кабелю становить близько 350 грамів. Тобто, загальний вантаж вагою 600 тонн включав близько 1,5 мільйона iPhone з урахуванням ваги упаковки.

Аналітики очікують, що ціна на iPhone у США може зрости. Наприклад, найдорожчий iPhone 16 Pro Max, який коштує $1599, із урахуванням 125% тарифу може подорожчати до $2300.:

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