Апелляционный суд разрешил Трампу продолжить применять глобальные пошлины

Федеральный апелляционный суд разрешил Трампу продолжить применять свои глобальные пошлины и назначил слушания дела о блокировании тарифов на 31 июля.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Федеральный апелляционный суд постановил, что Дональд Трамп может продолжать вводить свои глобальные тарифы, что стало победой для президента в одной из его ключевых экономических политик", - говорится в публикации.

"Решение, принятое во вторник Федеральным апелляционным судом США, продолжает предыдущую краткосрочную отсрочку для администрации, поскольку она оспаривает решение суда низшей инстанции в прошлом месяце, которое заблокировало тарифы", - пишет агентство.

"Министерство юстиции утверждало, что беспокойство американских чиновников относительно текущих торговых переговоров перевешивает экономический ущерб, о котором заявляли малые предприятия, подавшие иск", - отмечает Bloomberg.

Ранее Bloomberg писал, что в понедельник Министерство юстиции обратилось в Федеральный апелляционный суд США с просьбой продлить краткосрочный перерыв в работе суда низшей инстанции, который 28 мая постановил, что большинство тарифов Трампа являются незаконными. Правительство заявило, что это решение повредило способности президента проводить внешнюю политику.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Торговый суд США отменил тарифы, введенные президентом Дональдом Трампом.

Суд по международной торговле заявил, что Конституция США предоставляет Конгрессу исключительные полномочия регулировать торговлю с другими странами, которые не отменяются чрезвычайными полномочиями президента по защите экономики США.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть выросли после того, как американский суд заблокировал основную часть тарифов, введенных администрацией Дональда Трампа.

Ранее Трамп подчеркнул, что если внутреннему импорту других стран разрешено вводить тарифы против США, а Штатам не разрешено "быстро и гибко" в ответ, то страна оказывается в проигрышном положении.