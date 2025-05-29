Ціни на нафту відреагували на рішення суду щодо мит Трампа
Світові ціни на нафту зросли після того, як американський суд заблокував основну частину тарифів, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа.
Про це пише Reuters.
Ф’ючерси на нафту марки Brent у четвер зросли на 78 центів, або 1,2%, – до 65,68 дол за барель. Американська WTI подорожчала на 78 центів, або 1,3%, – до 62,62 дол за барель.
Федеральний суд США постановив, що Трамп перевищив свої повноваження, коли запровадив загальні мита на імпорт із країн-партнерів. Це підтримало апетит до ризику на глобальних ринках. Утім, аналітики попереджають: ефект може бути короткочасним, адже адміністрація Трампа вже анонсувала апеляцію.
На ринку також побоюються нових обмежень на російську нафту, тоді як OPEC+ може домовитися про пришвидшене зростання видобутку. Аналітики ING очікують, що група схвалить чергове збільшення на 411 тис. барелів на добу й продовжить нарощувати видобуток до кінця третього кварталу, "зосередившись на захисті частки ринку".
До ризиків для постачання додається ситуація з Chevron, яка припинила видобуток нафти у Венесуелі після втрати ліцензії, виданої раніше урядом США. Ще в квітні влада Венесуели скасувала відвантаження нафти Chevron через невизначеність щодо санкцій. До цього компанія експортувала близько 290 тис. барелів на добу – понад третину обсягу країни.
Крім того, лісова пожежа в Альберті, Канада, змусила зупинити частину нафтовидобувних об’єктів і призвела до евакуації мешканців одного з міст.