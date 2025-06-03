Трамп: американській економіці не вижити без мит

Президент США Дональд Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social заявив, що без мит "економіка не матиме жодного шансу на виживання".

Про це Трамп написав у Truth Social.

Він підкреслив, що якщо внутрішньому імпорту інших країн дозволено вводити тарифи проти США, а Штатам не дозволено "швидко й гнучко" у відповідь, то країна опиняється в програшному становищі. "Це означало б економічне розорення Сполучених Штатів Америки!" — наголосив Трамп.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп використовує свою "любов до тарифів", щоб тиснути на відомі американські компанії, але насправді не має достатніх важелів впливу і сподівається, що вони "моргнуть" першими.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що Apple доведеться платити 25% мита, якщо телефони, що продаються в країні, не будуть вироблені в її межах.

Основні індекси фондового ринку США знизилися після того, як президент Дональд Трамп заявив, що планує подвоїти мита на імпортовану сталь та алюміній.