Україна продовжила антидемпінгове мито проти Китаю та почала нове розслідування

Україна продовжила мито на китайські труби на 5 років

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) продовжила на 5 років антидемпінгові заходи проти Китаю та запустила нові розслідування щодо імпорту окремої металопродукції з низки країн.

Про це йдеться в Урядовому кур'єрі.

Антидемпінгове мито стосується китайських сталевих безшовних гарячедеформованих труб. Вперше воно було запроваджене у 2020 році.

Згідно з рішенням, для більшості виробників та експортерів з КНР ставка остаточного антидемпінгового мита залишиться на рівні 51,52%, хоча для окремих типів обсадних труб визначено нульову ставку.

Крім цього, МКМТ запустила нове антидемпінгове розслідування проти Китаю.

Воно стосується гарячекатаних прутків із Китаю за період 2022-2025 років, коли китайський імпорт різко зріс. Скаргу подала компанія "АрселорМіттал Кривий Ріг", заявивши, що експортний потенціал Китаю настільки великий, що загрожує виробництву цієї продукції в Україні.

Через дешевий китайський імпорт підприємство зазнало суттєвої шкоди: було змушене знизити обсяги виробництва, скоротити частку на ринку, а також зменшити чисельність персоналу.

