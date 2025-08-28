АМПУ розповіла про плани капітальних інвестицій у порти

На найближчі роки заплановано понад 8 млрд грн капітальних інвестицій у інфраструктуру морських портів України.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України, пише Rail.insider.

"На найближчі роки заплановано понад 8 млрд грн капітальних інвестицій. Понад половину цієї суми — власні кошти підприємства, інша частина — кошти, отримані від міжнародних партнерів, які будуть реалізовані через відповідні державні програми", – цитує сайт голову підприємства Олександр Семирга.

У той же час, минулого року АМПУ реалізувала 305,7 млн грн капітальних інвестицій із запланованої суми у 829 млн грн.

"Коли говоримо, до прикладу, про інфраструктуру, то маємо на увазі комплексний план дій: це і ремонт, і модернізація чинних об’єктів, і оновлення флоту, включно з придбанням нових суден замість тих, що були втрачені чи пошкоджені, або ж морально застаріли ще з радянських часів", — зазначив очільник АМПУ у інтерв’ю USM..

"Ми чітко усвідомлюємо, що всі процеси, які стосуються реконструкції чи будівництва складних гідротехнічних споруд займають роки, а побудова будь-якого судна займає від одного до трьох років. Після перемоги однозначно буде максимально збільшене навантаження на порти, виклики лише зростатимуть", – цитує його Rail.insider.

"Тому важливою частиною є не лише, безпосередньо, інфраструктурні проєкти, а й розвиток цифровізації, спрощення адміністративних процедур і впровадження новітніх технологій, над інвестиціями в які також активно працюємо", — зауважив Семирга.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за час роботи українського морського коридору понад 5 300 суден перевезли понад 137 млн тонн вантажів, з яких понад 84 мільйони тонн – експорт агропродукції.

Раніше міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив, що українським морським коридором вже перевезено понад 130 млн тонн вантажів. 81 млн тонн з яких – агропродукція.

За словами президента Володимира Зеленського, український морський коридор за півтора року роботи забезпечив перевезення 100 млн тонн вантажів до 53 країни світу в Азії, Африці, Європі та Америці.

Для відновлення української портової інфраструктури потрібно не менше 1 мільярда євро, заявив раніше заступник міністра розвитку громад та територій України Андрій Кашуба.