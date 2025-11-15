АМКУ на 11 мільйонів гривень оштрафував продавців дієтичних добавок

Антимонопольний комітет України наклав штрафні санкції на компанії, які продають дієтичні добавки. Поширюючи неправдиві відомості, вони можуть отримати неправомірні конкурентні переваги, зокрема, перед виробниками та реалізаторами лікарських засобів.

Про це повідомляє Антимонопольний комітет України.

"У межах здійснення заходів контролю за дотриманням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції суб'єктами господарювання – виробниками та/або реалізаторами та/або імпортерами дієтичних добавок Антимонопольним комітетом України було виявлено порушення конкурентного законодавства", – говориться у повідомленні.

Комітет виявив, що ТОВ "ВОРВАРТС ФАРМА" поширює на упаковці, маркетплейсах, інформацію про властивості дієтичної добавки "ЗАФАКОЛ IQ", зокрема щодо покращення функціонування кишечника, зазначено у повідомленні.

ТОВ "ЕРСЕЛЬ ФАРМА УКРАЇНА" поширювало інформацію про властивості дієтичної добавки "А-КЕТОН", зокрема щодо усунення причин ацетону у дітей. Таке поширення відбувалося на упаковці, на вебсайтах, що перебувають у власності ТОВ "ЕРСЕЛЬ ФАРМА УКРАЇНА", сторінках у соціальних мережах тощо.

"У ході розгляду справ, на підтвердження властивостей дієтичних добавок, товариства надали, зокрема публікації щодо властивостей окремих складових дієтичних добавок та/або статті щодо використання дієтичних добавок у комплексній терапії з іншими препаратами", – говориться у повідомленні.

Однак, згідно з позицією, висловленою Міністерством охорони здоров'я України, такі статті не є достатньою підставою для підтвердження властивостей дієтичних добавок, зазначає АМКУ.

Водночас, публікації щодо властивостей окремих складових дієтичних добавок не підтверджують їх наявність у дієтичної добавки в цілому, говориться у повідомленні.

"Під час розгляду справ за результатами опитування споживачів Комітет встановив, що інформація, поширена щодо дієтичних добавок "ЗАФАКОЛ IQ" та "А-КЕТОН", може вплинути на наміри споживачів придбати таку продукцію. При цьому відомості, які поширюються щодо цієї продукції, можуть сприймати як властивості, які притаманні саме лікарському засобу", – повідомляє АМКУ..

Зважаючи на це, "ВОРВАРТС ФАРМА" та "ЕРСЕЛЬ ФАРМА УКРАЇНА" "можуть отримати неправомірні конкурентні переваги, зокрема, перед виробниками та/або реалізаторами лікарських засобів, не завдяки власним досягненням, а шляхом поширення неправдивих відомостей", зазначає комітет.

"Під час розгляду справи ТОВ "ВОРВАРТС ФАРМА" повідомило Комітет про припинення поширення інформації про спірні властивості дієтичної добавки "ЗАФАКОЛ IQ", що є предметом справи, зокрема на маркетплейсах та Youtube-каналі, а також про вжиті заходи, спрямовані на припинення поширення спірної інформації на упаковці дієтичної добавки", – говориться у повідомленні.

"ЕРСЕЛЬ ФАРМА УКРАЇНА" також припинило поширювати неправдиву інформацію про дієтичну добавку "А-КЕТОН" на вебсайтах у мережі Інтернет, сторінках дієтичної добавки "А-КЕТОН" в соціальних мережах, зазначає АМКУ.

Водночас, АМКУ встановив, що товариства не надали належного підтвердження факту припинення поширення спірної інформації на упаковках наведених дієтичних добавок.

"Врахувавши всі обставини, Комітет визнав дії ТОВ "ВОРВАРТС ФАРМА" та ТОВ "ЕРСЕЛЬ ФАРМА УКРАЇНА" порушеннями, передбаченими статтею 15-1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", наклав штрафні санкції та зобов'язав припинити порушення", – інформує АМКУ.

Нагадаємо:

Раніше ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб'юшн" змінило твердження про властивості IQOS на виконання рекомендації Антимонопольного комітету України. Йдеться про відомості щодо менший ризик для здоров'я такої продукції, порівняно з сигаретами.

Також Антимонопольний комітет визнав дії трьох компаній – ТОВ "Ліранс", "Торговий дім "Моршинські джерела" та "Шаянські джерела" – порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. Компанії поширювали неправдиву інформацію про свої торгові марки води - "Aqua baby", "Aqua Karpaty" та "Шаянська кремнієва".

У жовтні Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи щодо 155 суб'єктів господарювання, які входять до складу п'яти найбільших аптечних груп. Йдеться про вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції.