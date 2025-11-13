Виробник IQOS змінив твердження про його властивості – АМКУ

ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб'юшн" змінило твердження про властивості IQOS на виконання рекомендації Антимонопольного комітету України. Йдеться про відомості щодо менший ризик для здоров'я такої продукції, порівняно з сигаретами.

Про це інформує Антимонопольний комітет України.

24 грудня 2024 року АМКУ надано Товариству обов'язкові для розгляду рекомендації про припинення поширення неточної інформації про властивості продукції IQOS, нагадує комітет.

"Йдеться про поширення Товариством відомостей про зниження рівнів певних речовин в IQOS на 95%, а також про менший ризик для здоров'я такої продукції, порівняно з сигаретами", – зазначає АМКУ.

"АМКУ встановив, що твердження товариства про зниження рівнів певних речовин в IQOS порівняно з сигаретами на 95% є неточними, оскільки незрозуміло, які саме хімічні речовини і в якій кількості порівнювалися при розрахунках їх зниження на 95%", – говориться у повідомленні.

"Відповідно, було незрозуміло, чи йдеться про всі такі речовини IQOS та сигарет, більшу їх кількість або лише окремі з них", – зазначають у комітеті.

АМКУ також встановив, що твердження про менший ризик для здоров'я IQOS порівняно з сигаретами є неточними, оскільки в них відсутня інформація про те, на які саме дослідження спиралися висновки про менший ризик для здоров'я.

"Ще важливіше, що такі твердження не містили застереження про відсутність довгострокових, зокрема епідеміологічних досліджень, які б могли визначити довгострокові впливи IQOS на здоров'я споживачів у часі", – пояснюють у АМКУ.

Так само, як підтвердити або спростувати висновки про менший ризик для здоров'я IQOS порівняно з сигаретами, які наразі ґрунтуються на клінічних та неклінічних дослідженнях, які є нетривалими відносно епідеміологічних.

ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб'юшн" погодилось із висновками АМКУ, викладеними в рекомендаціях, та повідомило про їх повне виконання, зазначено у повідомленні.

Зокрема, твердження про зниження рівнів певних речовин в IQOS було уточнено: інформацією про те, що йдеться про рівні саме 9 шкідливих хімічних речовин (крім нікотину), рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я для зниження у сигаретному димі.

Саме порівняння цих показників і стало підставою для висновку про 95% зменшення.

Також уточнено твердження про менший ризик для здоров'я — тепер зазначено, що такий висновок ґрунтується на доказах, які включають дані 10 клінічних та 18 неклінічних (тривалістю до 2 років) досліджень, які проведені науковцями компанії.

Товариство також уточнило наведені твердження важливою інформацією про те, що довгострокові (порівняно з клінічними і неклінічними) епідеміологічні дослідження, у ході яких буде виміряно вплив IQОS на здоров'я населення у часі, перебувають на стадії проведення, тобто результати таких досліджень наразі відсутні.

Після внесених змін споживачі зможуть приймати усвідомлені рішення щодо використання або не використання IQOS, зазначає АМКУ.

"Наразі оновлені твердження поширюються лише на вебсайтах компанії, зокрема в інтернет-магазинах, де можна придбати продукцію IQOS. Водночас у матеріалах бренд-рітейлу та в інших місцях товариство припинило поширення відповідних повідомлень", – додали у комітеті.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що 30 грудня 2022 року Антимонопольний комітет розпочав справу проти "Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб'юшн" через поширення непідтвердженої інформації про ризик для здоров'я від використання системи IQOS.

У березні цього року Президент підписав законопроєкт №11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби, який очікував цього з грудня 2024 року.

Також повідомлялося, що за результами дослідження ринку електронних сигарет, яке провела компанія Kantar Ukraine, в Україні тіньовий ринок електронних сигарет становить 93,6%, при цьому найвищий рівень нелегальності зафіксовано в сегменті одноразових пристроїв та сигарет із багаторазовими картриджами – 100%.