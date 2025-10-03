АМКУ розпочав розслідування щодо п’яти найбільших аптечних мереж

Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи щодо 155 суб’єктів господарювання, які входять до складу п’яти найбільших аптечних груп.

Про це йдеться у повідомленні на сайті АМКУ.

Йдеться розгляд справи щодо п’яти найбільших аптечних мереж на ринку роздрібної реалізації лікарських засобів, за ознаками вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

"За наявною в АМКУ інформацією, станом на липень 2025 року п’ятірка найбільших аптечних мереж, а саме: "Аптека "АНЦ", Аптека "Доброго дня", Аптека "9-1-1", Аптека "Подорожник", Аптека "Бажаємо здоров’я", контролює 64% роздрібного товарообігу та володіє 42% усіх аптечних точок, що в сукупній кількості становить 7742 торгові точки", – говориться у повідомленні.

"Тобто сукупна частка вищезазначених аптечних мереж на ринку роздрібної реалізації лікарських засобів є досить значною. Вбачається, що ці групи аптек мають ознаки ринкової влади та можливість відчутно впливати на умови обороту товару на ринку", – повідомляє комітет.

За даними АМКУ, що з лютого 2025 року простежуються тенденції до зменшення обсягів реалізації лікарських засобів виробництва трьох вітчизняних виробників шляхом обмеження їх наявності в точках реалізації ТОП-5 найбільших аптечних мереж.

"При цьому попит на проаналізовані лікарські засоби трьох вітчизняних виробників протягом досліджуваного періоду був відносно стабільним та не мав тенденції до значного зменшення", – повідомляє АМКУ.

Натомість зменшення споживання населенням вказаних лікарських засобів було пов’язано із вдаваним зменшенням присутності їх у мережевих аптеках.

Такі узгоджені дії аптечних груп, які полягають в обмеженні обсягів реалізації лікарських засобів трьох вітчизняних виробників, можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, говориться у повідомленні.

Аптеки відчули кадровий голод. Через дефіцит фармацевтів ліки продають люди без освіти

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужба) провела перевірки у найбільшої мережі аптек "Подорожник" на предмет відповідності ліцензійним умовам.

Антимонопольний комітет наклав штраф на двох дистриб'юторів лікарських засобів - ТОВ "БаДМ" і СП ТОВ "Оптима-Фарм, ЛТД" - на загальну суму понад 4 млрд грн за антиконкурентні дії.