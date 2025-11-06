АМКУ дозволив "Київстару" купити виробника сонячної електроенергії

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл найбільшому мобільному оператору "Київстар" на придбання контрольної частки в статутному капіталі виробника відновлюваної енергії "Санвін 11".

Про це йдеться в рішенні АМКУ від 6 листопада.

Зазначається, що ПрАТ "Київстар" отримав дозвіл на набуття контролю над ТОВ "Санвін 11" шляхом придбання частки в статутному капіталі енергокомпанії, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства.

За даними YouControl, "Санвін 11", яка займається сонячними електростанціями, зареєстрована в Одесі. Її виторг за минулий рік становив 81,8 млн грн. Наразі 100% статутного капіталу компанії належить MERESTONO LIMITED — компанії, зареєстрованій на Кіпрі.

Кінцевими бенефіціарами енергокомпанії є громадянка України, яка проживає в Чехії, Наталія Богачова, та громадянин Ізраїлю Петро Розенкранц. Кожен із них має по 50% контролю над українською компанією, що повністю належить кіпрській фірмі.

Раніше Forbes Ukraine повідомляло, що 23 вересня "Київстар" подав заявку на придбання енергокомпанії "Санвін 11". Компанія має в управлінні одну сонячну електростанцію в Житомирській області потужністю 12,95 МВт, згідно з даними енергетичної платформи Energo.ua.

За словами співрозмовника ЕП серед топменеджменту оператора, "Київстар" тривалий час розглядав можливість купівлі невеликого виробника електроенергії, щоб підвищити стійкість роботи мережі під час блекаутів.

Також найбільший мобільний оператора країни має інтерес щодо придбання прайс-агрегатора ліків Tabletki.ua, та одного з найбільших українських хмарних сервісів GigaCloud.

Нагадаємо:

15 серпня 2025 року акції Kyivstar Group Ltd. почали торгуватися на американській біржі Nasdaq під тикером KYIV.

Наприкінці березня 2025 року мобільний оператор "Київстар" придбав 97% акцій українського сервісу з замовлення таксі та доставки Uklon за 155,2 млн доларів.