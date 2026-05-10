Armani може розділити 15-відсоткову частку між L'Oreal, LVMH та EssilorLuxottica

Італійський модний дім Giorgio Armani розглядає можливість продажу 15-відсоткової частки в трьох рівних частинах після смерті дизайнера, що потенційно дозволить залучити трьох покупців, яких він обрав як акціонерів.

Про це повіодмляє Reuters.

Армані, який помер у віці 91 року у вересні минулого року, назвав французьку групу LVMH та двох комерційних партнерів — виробника косметичних засобів L'Oreal та EssilorLuxottica як бажаних покупців компанії.

Згідно з заповітом засновника, продаж перших 15% акцій групи має відбутися протягом 12–18 місяців після його смерті.

Італійська щоденна газета "La Repubblica" повідомила, не посилаючись на джерела, що генеральний директор Armani Джузеппе Марсоччі готує бізнес-план, призначаючи двох радників для нагляду за продаже

Потім радники поділяться п'ятирічним бізнес-планом Марсоччі з потенційними інвесторами.

Напередодні офіційного запуску процесу група розглядала можливість поділу 15% частки на три частини, зазначила газета, додавши, що це допоможе залучити всіх трьох покупців на початковому етапі.

Покійний дизайнер Джорджо Армані доручив своїм спадкоємцям поступово продати модний будинок, який він створив 50 років тому, або вивести його на біржу, йдеться в його заповіті.