У Раді обіцяють знизити податок для орендодавців

Парламентський комітет з питань державної влади напрацьовує пропозиції для законодавчого врегулювання ринку рієлторських послуг та оренди житла.

Про це інформує пресслужба апарату Верховної Ради України.

За словами голови комітету Олени Шуляк, сьогодні ринок перебуває у тіні: за даними Державної податкової служби України за 2024 рік, офіційно доходи від оренди задекларували лише близько 900 осіб по всій країні.

"Основною причиною називають високий рівень оподаткування — власники житла сплачують близько 23% отриманого доходу, що стримує легалізацію ринку", – говориться у повідомленні.

Законопроєкт передбачатиме, зокрема значне зниження податкового навантаження для власників житла, що здається в оренду, що стимулюватиме легалізацію відповідних доходів.

Робоча група вивчає проблематику цього ринку та має на меті напрацювати законодавчі пропозиції для забезпечення прозорості рієлторських послуг, захисту прав громадян і підтримки професійних рієлторів, які надають якісні послуги, зазначають у Раді.

За словами Шуляк, на ринку також спостерігається розрив між професійними рієлторами та недобросовісними посередниками, які часто отримують комісію без фактичного надання послуги, а це обурює громадян і дискредитує професію.

"Ми фіксуємо численні випадки, коли особи, що позиціонують себе як рієлтори, діють нечесно та не виконують своїх обов'язків: не демонструють об'єкти, не перевіряють документи, а лише отримують оплату за те, що клієнт самостійно знайшов на онлайн-платформах", – говорить голова комітету.

Депутати обіцяють впровадити прозорі правила рієлторської діяльності і захистити права громадян та підвищити професійні стандарти на ринку.

"До роботи робочої групи Комітету вже долучилося майже сотня експертів ринку оренди. Передбачається відкритий та прозорий процес обговорення за участі, зокрема, центральних органів виконавчої влади та представників профільних асоціацій", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про вдосконалення страхування майна від воєнних ризиків.

Раніше повідомлялося, що воєнні реалії змушують українців переосмислювати підходи до придбання нерухомості, перетворюючи квартири на "подушку безпеки" для родин.