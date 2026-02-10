Папа надіслав Україні 80 генераторів

Папа Римський Лев чотирнадцятий, на тлі регулярних обстрілів української енергтики, організував доставку до України 80 електрогенераторів, а також медикаментів і продуктів харчування.

Про це повідомляє Vatican News.

У повідомленні йдеться, що Понтифік відгукнувся на заклики багатьох єпископів, які просили про допомогу в подоланні труднощів, спричинених сильними морозами, що охопили Україну.

Ці ініціативи солідарності були особливо активні в Польщі.

Автомобілі вирушили з базиліки Святої Софії в Римі, церкви українців в Італії, і вже доїхали до місця призначення у Фастові та Києві.

Разом із генераторами до України було відправлено тисячі ліків, зокрема антибіотики, протизапальні засоби, дієтичні добавки та мелатонін, який користується особливим попитом, оскільки допомагає людям засинати в умовах постійного страху і стресу.

Дикастерія служіння милосердя також оголосила, що тривають приготування до відправлення ще одного вантажівки з тисячами антибіотиків, протизапальних засобів, гіпотензивних ліків та різних продуктів харчування.

"Після того, як допомога досягає України, її розподіл організовується через парафіяльні мережі різних єпархій. Ця щедрість стала можливою завдяки Banco Farmaceutico, мережі фармацевтичних компаній, групі Procter & Gamble", – додали у повідомленні.

Нагадаємо:

Україна отримала 300 генераторів у межах підтримки від Ініціативи співробітництва у Південно-Східній Європі (SECI).

Уряд Швеції представив новий пакет допомоги Україні обсягом 1 млрд шведських крон. За ці кошти закуплять генератори, теплові насоси, критично важливі запасні частини та інше обладнання