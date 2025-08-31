Компанія не змогла збудувати для ліцею готельні номери: суд розірвав угоду

Господарський суд Кіровоградської області розірвав інвестиційну угоду між державним "Кропивницьким професійним ліцеєм сфери послуг і торгівлі" та ПП "Альбіон-Істейт", яке за 18 років не змогло збудувати адміністративно-торгівельно-готельний комплекс.

Про це свідчить рішення суду від 12 серпня.

У 2007 році ПП "Альбіон-Істейт" як інвестор-забудовник та професійний ліцей сфери послуг як замовник уклали інвестиційний договір, згідно з яким приватне підприємство повинно збудувати шестиповерховий адміністративно-торгівельно-готельний комплекс на 678 кв. м. Частину з цього комплексу (приміщення перукарні та дев`ять готельних номерів) мав би отримати ліцей.

Комплекс хотіли збудувати на земельній ділянці площею 0,19 га (Кропивницький, вул. Декабристів (тепер Панченка), 26), яка належить Кіровоградській ОДА та перебуває у користуванні ліцею.

У 2008 році "Альбіон-Істейт" отримав дозвіл на виконання будівельних робіт зі строком дії до 31.01.2011.

Приватне підприємство збудувало 10% комплексу (в основному фундамент) і у кінці 2012 році зареєструвало за собою право власності на об'єкт незавершеного будівництва. Більше тут не велися будівельні роботи.

Суд встановив, що приватне підприємство не дотрималося строків виконання будівництва та упродовж тривалого часу (орієнтовно з 2012 року) взагалі не робить жодних дій. Тобто "Альбіон-Істейт" істотно порушив угоду.

Тому суд розірвав інвестиційний договір, скасував державну реєстрацію права власності "Альбіон-Істейт" щодо об`єкта незавершеного будівництва та зобов'язав приватне підприємство демонтувати фундамент та звільнити землю від будівельних матеріалів.

Власником та керівником кропивницького ПП "Альбіон-Істейт" є Євген Тюпа.

