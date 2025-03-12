Акції Puma впали на 13% після слабкого прогнозу на 2025 рік

Акції німецької компанії Puma впали на 13,4%. Причина — слабкі фінансові показники в США та Китаї та занижений прогноз на 2025 рік.

Про це пише Reuters.

Puma очікує, що річні продажі у 2025 році, скориговані на валютний курс, зростуть у низькому або середньому однозначному відсотку. У 2024 році цей показник становив 4,4%, що дало компанії 8,82 млрд євро (9,61 млрд дол) виручки. Раніше Puma прогнозувала, що зростання у 2025 році буде вищим, ніж у 2024-му.

"Наш прогноз на 2025 рік нижче очікувань, які ми встановили рік тому, як з точки зору верхніх, так і нижніх показників", — заявив генеральний директор компанії Арне Фройндт.

Операційний прибуток до оподаткування (EBIT) у 2025 році оцінюють у 520–600 млн євро, що включає одноразові витрати до 75 млн євро на програму скорочення витрат. Прогнозований базовий EBIT на рівні 560 млн євро значно нижчий за попередні оцінки аналітиків, які очікували 693 млн євро.

Компанія також попередила про можливі ризики через торговельні суперечки, валютну нестабільність та геополітичну напруженість.

Нагадаємо:

Акції німецького бренду спортивного одягу Puma впали на 16% на початку торгів у четвер після того, як компанія відзвітувала про слабші, ніж очікувалося, продажі за четвертий квартал і зниження річного прибутку.