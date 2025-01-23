Акції Puma впали на 16% після невдалих квартальних продажів і прибутків

Акції німецького бренду спортивного одягу Puma впали на 16% на початку торгів у четвер після того, як компанія відзвітувала про слабші, ніж очікувалося, продажі за четвертий квартал і зниження річного прибутку.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Незадовільні результати, оголошені пізно ввечері в середу, з’явилися на тлі сильних продажів і прибутковості конкурента Adidas, що підкреслило виклики, з якими стикається Puma для покращення свого бренду, зазначили аналітики JP Morgan.

Акції Puma впали на 16,5%, до 34,90 євро, досягнувши п’ятимісячного мінімуму та йдучи до найгіршого дня в історії компанії.

Продажі Puma у четвертому кварталі зросли на 9,8% у валютно-коригованих показниках, тоді як аналітики очікували зростання на рівні 12%. Чистий прибуток компанії за минулий рік знизився до 282 мільйонів євро ($293 мільйони) порівняно з 305 мільйонами у попередньому році.

Компанія не надала деталей у середу, що стало причиною слабших, ніж очікувалося, продажів. Генеральний директор Арне Фройндт у листопаді висловлював упевненість у високому попиті в сезон святкових покупок.

Puma розпочала програму скорочення витрат, ставлячи за мету досягти маржі EBIT (прибутку до відсотків і податків) у 8,5% до 2027 року, порівняно з 7,1% у 2024 році.