Слабкий прогноз прибутку знижує акції American Airlines

Акції American Airlines впали на 8% після того, як компанія оприлюднила прогноз прибутків, який виявився слабшим за очікування аналітиків і прогнози конкурентів.

Про це пише Financial Times.

Авіакомпанія очікує скориговані прибутки у 2025 році на рівні $1,70–$2,70 на акцію, що на 9% нижче середнього прогнозу аналітиків у $2,42. Крім того, компанія попереджає про більший збиток у першому кварталі, ніж передбачалось.

Цей прогноз суттєво поступається оптимістичним очікуванням конкурентів Delta Air Lines та United Airlines. Delta повідомила про значне зростання попиту на подорожі й передбачає прибутки вищі за очікування, а United Airlines прогнозує прибутки на 39% вищі за аналітичні оцінки.

American Airlines пояснює песимістичний прогноз попитом на авіаперевезення і високими цінами на пальне. Компанія все ще відновлюється після невдалого рішення, яке торік відштовхнуло корпоративних клієнтів. Попередній керівник комерційного напряму Васу Раджа намагався спрямувати клієнтів бронювати через офіційний сайт компанії, що ускладнило продажі для бізнесу.

Попри збитки, American відновлює свої позиції. Генеральний директор Роберт Айсом заявив: "Ми переглянули та уклали нові контракти з корпоративними клієнтами, що дозволить нам повернути втрачену частку ринку".

У четвертому кварталі 2024 року компанія отримала чистий прибуток у $590 млн при доходах $13,66 млрд, перевершивши прогнози. Проте на перший квартал 2025 року вона очікує збитки у 20–40 центів на акцію.