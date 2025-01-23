Слабый прогноз прибыли снижает акции American Airlines

Акции American Airlines упали на 8% после того, как компания обнародовала прогноз прибыли, который оказался слабее ожиданий аналитиков и прогнозов конкурентов.

Об этом пишет Financial Times.

Авиакомпания ожидает скорректированную прибыль в 2025 году на уровне $1,70-$2,70 на акцию, что на 9% ниже среднего прогноза аналитиков в $2,42. Кроме того, компания предупреждает о большем убытке в первом квартале, чем предполагалось.

Этот прогноз существенно уступает оптимистичным ожиданиям конкурентов Delta Air Lines и United Airlines. Delta сообщила о значительном росте спроса на путешествия и предполагает прибыли выше ожиданий, а United Airlines прогнозирует прибыль на 39% выше аналитических оценок.

American Airlines объясняет пессимистичный прогноз спросом на авиаперевозки и высокими ценами на топливо. Компания все еще восстанавливается после неудачного решения, которое в прошлом году оттолкнуло корпоративных клиентов. Предыдущий руководитель коммерческого направления Васу Раджа пытался направить клиентов бронировать через официальный сайт компании, что усложнило продажи для бизнеса.

Несмотря на убытки, American восстанавливает свои позиции. Генеральный директор Роберт Айсом заявил: "Мы пересмотрели и заключили новые контракты с корпоративными клиентами, что позволит нам вернуть утраченную долю рынка".

В четвертом квартале 2024 года компания получила чистую прибыль в $590 млн при доходах $13,66 млрд, превзойдя прогнозы. Однако на первый квартал 2025 года она ожидает убытки в 20-40 центов на акцию.