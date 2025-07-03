Агрохолдинг ІМК має намір цього року скоротити борг до 20 мільйонів доларів

Агрохолдинг ІМК ("Індустріальна молочна компанія") за результатами 2024 року і першого кварталу 2025 року має намір за підсумками року скоротити борг нижче рівня 20 млн дол і повернеться до виплати дивідендів.

Про це повідомив генеральний директор ІМК Олександр Вержиховський, пише INTERFAX-Україна.

За словами Вержиховського, станом на кінець березня 2025 року ІМК мав 44,7 дол млн у вигляді грошових коштів та їх еквівалентів, що на 73% більше, ніж роком раніше. Це дозволяє агрохолдингу планово скорочувати фінансовий борг.

За інформацією гендиректора агрохолдингу, борг ІМК станом на кінець 2024 року становив понад 23 млн дол проти 46 млн дол на кінець 2023 року.

"В цьому році ми прагнемо ще більше скоротити свій борг і плануємо знизити його до рівня нижче 20 млн. Водночас ми повернулися до виплати дивідендів і працюємо над тим, щоб у наступному році розділити прибуток з акціонерами у вигляді значних дивідендів", – зазначив керівник ІМК в інтерв`ю польському виданню parkiet.com..

Він розповів, що в березні 2025 року ІМК завершив інвестиції у власний рухомий склад. З 2024 року компанія інвестувала в придбання парку із 300 вагонів-зерновозів 22 млн дол.

Завдяки цьому агрохолдинг може в значній мірі відмовитися від використання орендованих вагонів для перевезення зерна в порти. Наразі ІМК може перевозити до 80% річного виробництва зерна власними вагонами.

Крім того, 2024 року агрохолдинг оновив та модернізував техніку парку і має намір підтримувати щорічні капіталовкладення в обладнання, технології та модернізацію інфраструктури на рівні 10–12 млн дол.

Агрохолдинг "ІМК" – інтегрована група компаній, що працює в Сумській, Полтавській та Чернігівській областях (північ і центр України) у сегментах рослинництво, елеватори та склади. Земельний банк – 116 тис. га, потужності зберігання – 554 тис. тонн за врожаю 2024 року 864 тис. тонн.

ІМК завершив 2024 рік з чистим прибутком 54,54 млн дол порівняно із чистим збитком 21,03 млн дол у 2023 році. Виручка зросла на 52% – до 211,29 млн дол, валовий прибуток – в чотири рази, до 109,10 млн дол, нормалізована EBITDA – у 25 разів, до 86,11 млн. дол.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що 31 березня 2025 року агрохолдинг "Кернел" Андрія Веревського подав заявку до Антимонопольного комітету на купівлю агрохолдингу ІМК. 15 травня АМКУ на засіданні розглядав заяву про надання дозволу компанії "Кернел Холдинг С.А." та "Агровалей Лімітед" на набуття контролю над компанією IMC S.A. Проте, голова наглядової ради ІМК Алекс Ліссітса заявив у інтерв’ю Forbes Ukraine, що агрохолдинг не продаватиме частку компанії агрохолдингу "Кернел". ІМК побачив інші можливості для інвестицій, пояснив Ліссітса.

Раніше повідомлялося, що українські агрокомпанії-лідери за минулий рік збільшили сукупний дохід у 1,7 раза. Згідно з дослідженням, дохід агрокомпаній з "Індекс Опендатабота 2025" за минулий рік склав 146,16 млрд грн, тоді як серед бізнесу в Індексі 2024 – 86,5 млрд грн.