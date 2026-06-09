"Укрнафта" відновила продаж газу на біржі

"Укрнафта" продала газ на біржі вперше за 3 місяці

АТ "Укрнафта" у понеділок 8 червня відновило продаж природного газу на Українській енергетичній біржі після перерви у три місяці.

Про це повідомляє ExPro.

На аукціоні компанія продала 2,6 млн куб м газу в підземні сховища газу (ПСГ) за середньою ціною 21 670 грн/тис. куб м (до ПДВ) або 26 004 грн/тис. куб м (з ПДВ).

Востаннє компанія продавала газ на біржі у першій половині березня 2026 року. Загалом, у 2026 році "Укрнафта" продала на біржі 36,8 млн куб м природного газу.

Наразі "Укрнафта" продає природний газ з підземних сховищ газу (ПСГ), який закачала туди до квітня 2025 року.

Після квітня 2025 року компанія зобов'язана продавати весь свій газовидобуток на користь "Нафтогазу" за фіксованою ціною 12 тис. грн/тис. куб м (з ПДВ). Ці зобов'язання діють до жовтня 2026 року.

Нагадаємо:

У травні "Нафтогаз" вперше за 10 місяців придбав природний газ на біржі, а через тиждень вперше з січня 2022 року продав там газ.