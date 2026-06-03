ЗСУ отримають 1500 мотоциклів: на тендер прийшло шість компаній

Агенція оборонних закупівель ДОТ уклала контракти на постачання 1500 мотоциклів для ЗСУ, що втричі перевищує обсяги минулого року.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Завдяки залученню до тендеру одразу шести компаній та прозорій конкуренції, фінальну вартість вдалося знизити та заощадити для державного бюджету майже 12 мільйонів, говориться у повідомленні.

Мобільність на фронті безпосередньо впливає на швидкість виконання бойових завдань і збереження життя військових.

"Продовжуємо масштабувати сучасну систему оборонних закупівель. Будуємо її так, щоб кожна закупівля працювала на результат, а кожна зекономлена гривня поверталася в посилення ЗСУ", – зазначив міністр оборони Михайло Федоров.

Очікується, що вся партія транспорту надійде у війська вже цього року, а на зекономлені кошти закуплять додаткове забезпечення для Сил оборони.

"Таким чином переводимо всі закупівлі на прозору просту систему, де не буде місця для тіньових схем. Тендери показують високу ефективність, тож поступово поширюємо цей досвід і на оборонні товари", – зазначив заступник міністра оборони Мстислав Банік.

Мотоцикли наразі залишаються одними з найбільш затребуваних транспортних засобів на фронті поряд із пікапами, говориться у повідомленні.

Вони забезпечують українським військовим високу мобільність, швидкість пересування та оперативність виконання завдань, особливо в умовах складної логістики, відсутності доріг чи під час роботи малих груп.

За словами директора Агенції оборонних закупівель Арсена Жумаділова, шість пропозицій у межах однієї закупівлі – це показник того, що на ринку є конкуренція.

"Для держави це означає можливість закуповувати необхідну номенклатуру на кращих умовах і спрямовувати вивільнений ресурс на додаткове забезпечення Сил оборони", – наголосив він.

За таким же принципом була проведена найбільша закупівля далекобійних артилерійських пострілів 155 мм. Конкуренція між учасниками дала змогу отримати кращі умови для держави та додатково посилити забезпечення війська, зазначили у міністерстві.

Нагадаємо:

Міноборони змінює підхід до закупівель БпЛА та розподілу бюджету: потреба у дронах формуватиметься автоматично на основі даних з поля бою, а 80% коштів спрямовуються виключно на рішення, які довели ефективність.

Держава спрямовує мільярд гривень на часткову компенсацію відсотків за кредитами та лізингом для підприємств оборонно-промислового комплексу.

Раніше у Міністерстві оборони заявили, що спроможності українського ОПК за останні роки продемонстрували безпрецедентне зростання: з $1 млрд до $35 млрд.