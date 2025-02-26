Дела идут плохо у 51,5% украинских ФЛП - исследование

В Украине 21% предпринимателей считают, что дела у их бизнеса идут хорошо (против 19% в 2023 году), 27,5% оценивают ситуацию как нейтральную, в то же время увеличилась доля респондентов, которые оценивают положение дел плохо (с прошлогодних 39% до 51,5%).

Об этом сообщила Европейская Бизнес Ассоциация со ссылкой на результаты исследования "Индекс настроений малого бизнеса" за 2024 год.

Интегральная оценка индекса снизилась до 2,3 баллов из 5 возможных (в 2023 году - 2,5), что свидетельствует о негативной динамике настроений предпринимателей.

В то же время малый бизнес оценивает текущую ситуацию несколько лучше, чем в разгар пандемии коронавируса, когда был зафиксирован исторический минимум Индекса - 2,2 балла в 2020 году.

Динамика оценок за последние 6 месяцев демонстрирует негативный тренд: 62% предпринимателей сообщили об ухудшении состояния дел, 26% - не зафиксировали изменений, а 12% - отметили улучшение.

Прогнозы на следующие полгода также стали более сдержанными. Лишь 22% предпринимателей ожидают улучшения (было 37%), тогда как 47% считают, что ситуация ухудшится (было 35%). Доля тех, кто не ожидает изменений, выросла до 31%.

К тому же, преимущественно негативно предприниматели оценивают экономическую ситуацию в Украине. Так, 54% считают ситуацию неблагоприятной, 41% - катастрофической, и только 5% оценивают экономическую ситуацию как благоприятную.

"Индекс настроений малого бизнеса" проводится Европейской Бизнес Ассоциацией с 2017 года в рамках проекта Unlimit Ukraine. Цель исследования - мониторинг оценок и настроений малого бизнеса и анализ точек роста, которые будут стимулировать его развитие. Партнеры проекта в 2024 году - OLX Украина и Райффайзен Банк. Исследование проводилось с 1 по 31 декабря 2024 года, в нем приняли участие 1716 физических лиц-предпринимателей.

Напомним:

77% компаний, входящих в Европейскую бизнес ассоциацию, будут работать в Украине, даже если в этом году не закончатся боевые действия.