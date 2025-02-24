Понад три чверті компаній ЄБА працюватимуть в Україні, навіть якщо війна не закінчиться цьогоріч

77% компаній, що входять в Європейську бізнес асоціацію, працюватимуть в Україні, навіть якщо цьогоріч не закінчаться бойові дії.

Про це свідчать дані опитування ЄБА.

Крім цього, 19% компаній поки не мають однозначної відповіді, і тільки 4% припускають, що в разі продовження бойових дій можуть переглянути свою присутність на українському ринку.

Водночас тільки третина опитаних керівників компаній переконані, що бойові дії завершаться цього року. Тоді як 25% вважають, що цього не станеться, а 43% не можуть відповісти на це питання.

За даними опитування, на початку 2025 року три чверті компаній (75%) працюють в повному обсязі. 24% працюють з обмеженнями, і 1% – не працює взагалі.

Найбільш поширеними обмеженнями компаній залишаються нестача кваліфікованих працівників/мобілізація (75%), обмеження географії діяльності (55%) та призупинення роботи на час повітряних тривог (41%).

В ЄБА нагадали що, пів року тому повноцінно працювали 64% компаній, і 36% працювали з обмеженнями.

За останні пів року зросла кількість керівників, що позитивно оцінюють стан справ у їхньому бізнесі – з 27% до поточних 40%. Крім цього, 46% оцінюють стан справ задовільно, і 14% – негативно.

Водночас 29% респондентів очікують погіршення стану справ у їхнього бізнесу протягом 2025 року (у попередній хвилі погіршення чекали 56%). Кількість тих, хто вважає, що стан справ у їхньому бізнесі покращиться, зросла вдвічі за пів року – з 16% до поточних 32%. Водночас 39% не очікують суттєвих змін.

Факторами найбільшого негативного впливу на бізнес підприємці називають нестачу кваліфікованих працівників та мобілізацію (75%), війну, окупацію територій (63%), нестабільність економіки (54%). Пів року тому до топ-3 викликів входили атаки на українську енергосистему, наразі ж цей фактор спустився на четверте місце.

Нагадаємо:

308 українців стали переможцями першої у 2025 році хвилі програми "Власна справа" та отримають 72 млн грн на старт або розширення бізнесу.