40% російських компаній готуються скоротити штат у 2025 році

Цього року понад 40% російських компаній мають намір провести скорочення персоналу.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на результати опитування "Актион Кадри і HR".

25,6% з майже трьохсот компаній, які брали участь в опитуванні, допустили масові звільнення співробітників протягом найближчих трьох місяців.

Ще близько 8% фірм не виключили скорочення до кінця 2025 року, а близько 7% - протягом найближчих шести місяців.

З відповідей компаній випливає, що в 46,6% з них під звільнення насамперед гіпотетично потраплять співробітники обслуговуючих підрозділів.

У 22,6% компаній сказали, що можуть скоротити топ-менеджерів і лінійних керівників, у 6,4% готові зменшити штат IT-фахівців.

Нагадаємо:

Банк Росії пропонує дозволити операції з криптовалютами лише для "особливо кваліфікованих інвесторів", які мають понад 100 млн руб (1,1 млн дол) у цінних паперах або заробили понад 50 млн руб (560 тис дол) за рік.