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40% російських компаній готуються скоротити штат у 2025 році

Віктор Волокіта — 21 березня, 16:13
40% російських компаній готуються скоротити штат у 2025 році
The Moscow Times

Цього року понад 40% російських компаній мають намір провести скорочення персоналу.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на результати опитування "Актион Кадри і HR".

25,6% з майже трьохсот компаній, які брали участь в опитуванні, допустили масові звільнення співробітників протягом найближчих трьох місяців.

Ще близько 8% фірм не виключили скорочення до кінця 2025 року, а близько 7% - протягом найближчих шести місяців.

З відповідей компаній випливає, що в 46,6% з них під звільнення насамперед гіпотетично потраплять співробітники обслуговуючих підрозділів.

У 22,6% компаній сказали, що можуть скоротити топ-менеджерів і лінійних керівників, у 6,4% готові зменшити штат IT-фахівців.

Нагадаємо:

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40% російських компаній готуються скоротити штат у 2025 році
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