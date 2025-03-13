Центробанк РФ хоче заборонити криптовалюту: виняток матимуть багатії

Банк Росії пропонує дозволити операції з криптовалютами лише для "особливо кваліфікованих інвесторів", які мають понад 100 млн руб (1,1 млн дол) у цінних паперах або заробили понад 50 млн руб (560 тис дол) за рік.

Про це пише The Moscow Times.

Для інших громадян угоди з криптовалютами можуть опинитися під забороною, а за їх порушення — передбачать відповідальність.

"Банк Росії, як і раніше, не розглядає криптовалюту як платіжний засіб", — наголосив регулятор. Центробанк також планує заборонити розрахунки в криптовалюті між резидентами РФ та запровадити регуляторні вимоги для фінансових організацій, які захочуть інвестувати в цей актив.

З 1 вересня 2024 року в країні дозволили міжнародні розрахунки в криптовалютах у межах експериментального правового режиму. Водночас наприкінці листопада Володимир Путін підписав закон, що визнав цифрові валюти майном для цілей оподаткування.

Крім того, з 1 листопада 2024 року в РФ легалізували видобуток криптовалюти, а з 2025 року набули чинності нові податкові правила для майнерів. Однак уряд заборонив майнінг у республіках Північного Кавказу та на окупованих територіях України.

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Нагадаємо:

Емітент стейблкоінів Tether заморозив на російській криптовалютній біржі Garantex USDT на суму 2,5 млрд руб (28 млн дол), що стало причиною призупинення роботи платформи.