В кількох регіонах України ввели аварійні відключення світла

В кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі.

Про це інформує "Укренерго".

Йдеться, шо попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) вашого регіону", – зазначили енергетики.

Нагадаємо:

Через нічну ворожу атаку без світла залишились 56 000 родин Бучанського району Київщини.