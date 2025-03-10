Тимчасово не працюватиме бронювання в "Дії": протягом якого періоду

11 березня з 09:00 до 18:00 послуга бронювання працівників на порталі "Дія" не працюватиме.

Про це повідомляє пресслужба порталу.

"Команда "Дії" вдосконалює взаємодію з Єдиним переліком органів державної влади, підприємств, установ та організацій для посадових осіб державних органів, які ухвалили рішення про критичність підприємств", – йдеться в повідомленні.

В "Дії" зазначили, щоб забронювати своїх працівників, варто подати заяву завчасно або ж зробити це після відновлення послуги.

Нагадаємо:

10 березня у "Дії" з’явився цифровий дозвіл на зброю, який зменшить ризик її незаконного обігу. Витяг генеруватиметься з Єдиного реєстру зброї.