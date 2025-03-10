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Временно не будет работать бронирование в "Дії": в течение какого периода

Алена Кириченко — 10 марта, 20:52
Временно не будет работать бронирование в Дії: в течение какого периода

11 марта с 09:00 до 18:00услуга бронирования работников на портале "Дія" не будет работать.

Об этом сообщает пресс-служба портала.

"Команда "Дії" совершенствует взаимодействие с Единым перечнем органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций для должностных лиц государственных органов, которые приняли решение о критичности предприятий", - говорится в сообщении.

В "Дії" отметили, чтобы забронировать своих работников, стоит подать заявление заранее или же сделать это после восстановления услуги.

Напомним:

10 марта в "Дії" появилось цифровое разрешение на оружие, которое уменьшит риск его незаконного оборота. Выписка будет генерироваться из Единого реестра оружия.

Дія бронирование

бронирование

Временно не будет работать бронирование в "Дії": в течение какого периода
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