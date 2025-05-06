Ford відкликає прогноз прибутку через мита Трампа: очікувані втрати — 1,5 мільярда доларів

Компанія Ford заявила про припинення прогнозування прибутку на 2025 рік через невизначеність довкола тарифів, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа, що можуть коштувати компанії $1,5 млрд

Про це пише Reuters.

За оцінками компанії, мита додадуть $2,5 млрд витрат на рік, з яких $1,5 млрд безпосередньо вдарять по скоригованому прибутку до сплати податків та відсотків.

Гендиректор Ford Джим Фарлі підкреслив, що нові умови особливо сприятимуть автовиробникам з найбільшою присутністю в США.

Водночас компанія змушена шукати нестандартні рішення — зокрема, транспортує автомобілі з Мексики до Канади, аби оминути американські мита. Попри це, компанія все ще імпортує моделі, зокрема Lincoln Nautilus, з Китаю.

Фіндиректорка Шеррі Хаус підтвердила, що Ford все ще може досягти заявленого прибутку у $7–8,5 млрд на 2025 рік, однак без урахування тарифних витрат.

Після оголошення новини акції компанії втратили 2,3% на позаринкових торгах. Аналітики зазначають, що відкликання прогнозу — сміливий, але вимушений крок, зважаючи на непередбачуваність ситуації. Тим часом конкурент General Motors, який раніше надав оновлений прогноз, також заявив про очікувані втрати до $5 млрд через мита.

На тлі нових тарифів Ford демонструє і внутрішні труднощі. Прибуток на акцію у першому кварталі впав до 14 центів (проти 49 центів торік), хоча перевищив очікування аналітиків. Чистий прибуток скоротився до $471 млн, а виручка зменшилась на 5% — до $40,7 млрд.

Окремо компанія фіксує поглиблення збитків у сегменті електромобілів та ПЗ: очікується $5,5 млрд втрат у 2025 році. Вже зараз загальні втрати цього напряму перевищують $10 млрд. Серед причин — зупинка розробки платформи FNV4 через затримки та зростання витрат.

Єдиною відносно стабільною залишається комерційна лінійка Ford Pro із доходом $15,2 млрд. Підрозділ з бензиновими авто приніс $21 млрд, а електросегмент — лише $1,2 млрд

Читайте також: Приїхали. Завтра Трамп починає "автомобільну війну" з усім світом