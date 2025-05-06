Ford отзывает прогноз прибыли из-за пошлин Трампа: ожидаемые потери - 1,5 миллиарда долларов

Компания Ford заявила о приостановке прогнозирования прибыли на 2025 год из-за неопределенности вокруг тарифов, введенных администрацией Дональда Трампа, которые могут стоить компании $1,5 млрд

Об этом пишет Reuters.

По оценкам компании, пошлины добавят $2,5 млрд расходов в год, из которых $1,5 млрд непосредственно ударят по скорректированной прибыли до уплаты налогов и процентов.

Гендиректор Ford Джим Фарли подчеркнул, что новые условия особенно будут способствовать автопроизводителям с наибольшим присутствием в США.

В то же время компания вынуждена искать нестандартные решения - в частности, транспортирует автомобили из Мексики в Канаду, чтобы обойти американские пошлины. Несмотря на это, компания все еще импортирует модели, в частности Lincoln Nautilus, из Китая.

Финдиректор Шерри Хаус подтвердила, что Ford все еще может достичь заявленной прибыли в $7-8,5 млрд на 2025 год, однако без учета тарифных расходов.

После объявления новости акции компании потеряли 2,3% на внерыночных торгах. Аналитики отмечают, что отзыв прогноза - смелый, но вынужденный шаг, учитывая непредсказуемость ситуации. Между тем конкурент General Motors, который ранее предоставил обновленный прогноз, также заявил об ожидаемых потерях до $5 млрд из-за пошлин.

На фоне новых тарифов Ford демонстрирует и внутренние трудности. Прибыль на акцию в первом квартале упала до 14 центов (против 49 центов в прошлом году), хотя превысила ожидания аналитиков. Чистая прибыль сократилась до $471 млн, а выручка уменьшилась на 5% - до $40,7 млрд.

Отдельно компания фиксирует углубление убытков в сегменте электромобилей и ПО: ожидается $5,5 млрд потерь в 2025 году. Уже сейчас общие потери этого направления превышают $10 млрд. Среди причин - остановка разработки платформы FNV4 из-за задержек и роста расходов.

Единственной относительно стабильной остается коммерческая линейка Ford Pro с доходом $15,2 млрд. Подразделение с бензиновыми авто принесло $21 млрд, а электросегмент - всего $1,2 млрд.

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