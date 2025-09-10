В гостях хорошо, а дома дешевле. Где в Европе богаче жизнь?

Сколько надо зарабатывать, чтобы в Варшаве или Париже иметь такой же уровень жизни, как со средней зарплатой в Киеве?

Ближняя заграница

В столицу соседней Польши Варшаву после полномасштабного вторжения России в Украину переехало больше всего украинцев. С 2016 года цены на продукты питания в Украине выросли в среднем на 79% в евро, тогда как в странах ЕС - только на 46%, констатирует Национальный банк в своем июльском инфляционном отчете. В то же время сливочное масло, свинина и молочные продукты дороже, чем в Польше.

Несмотря на это потребительская корзина в Варшаве существенно дороже чем в Киеве, о чем свидетельствуют данные агрегатора Numbeo, которые проанализировала ЭП. Человеку, который в Киеве получает условные 30 тыс. грн (средняя зарплата в столице по состоянию на сентябрь 2025 года), нужно зарабатывать 52,7 тыс. грн в Варшаве, чтобы иметь там эквивалентный уровень жизни.

Однако в ЕС выше не только цены, но и зарплаты. Жители Варшавы в среднем получают примерно в три раза больше - эквивалентно 90 тыс. грн. Средняя зарплата в Берлине составляет около 140 тыс. грн, что более чем в четыре раза превышает киевскую. Несмотря на то, что жизнь в немецкой столице на 114% дороже киевской (а аренда жилья - более чем в два раза), рядовой берлинец может позволить себе гораздо больше.

Если соединить вместе эти цифры, то можно посчитать локальную покупательную способность, которая позволяет оценить уровень жизни в Киеве и в других европейских столицах.

По этому показателю Киев - среди беднейших столиц ЕС. Однако это индивидуально довольно легко исправить. С зарплатой в два раза выше средней человек уже может претендовать на уровень жизни (покупательную способность) немного выше, чем среднестатистический житель Варшавы, а если зарплата киевлянина в 2,5 раза превышает среднюю, то по уровню жизни он может сравниться со среднестатистическим парижанином. Условный набор товаров и услуг, который в Киеве стоит 1000 грн, в Париже обойдется примерно в 2500 грн.

Разница в уровне жизни отличается и между частями Европы. Иногда этот разрыв просто колоссальный. Женева, Осло, Копенгаген и другие города Северной и Западной Европы занимают верхние строчки рейтинга цен. Абсолютным рекордсменом является швейцарский Цюрих, где цены в 3,5 раза больше киевских.

Все ли у нас дешевле? Взгляд по категориям

Структура цен различается по категориям товаров и услуг.

Транспорт и коммунальные услуги. В Киеве общественный транспорт до сих пор является одним из самых дешевых в Европе (эквивалент 0,2-0,4 евро за поездку), тогда как в большинстве столиц ЕС билет стоит несколько евро. В Варшаве, в частности, стоимость проезда в пять раз выше. Цены на топливо в Украине примерно на четверть ниже, чем в странах Восточной Европы из-за размера акцизов.

Продукты питания. Базовые продукты - хлеб, молоко, овощи - в Украине стоят заметно дешевле, чем в столицах ЕС. По данным Numbeo, киевский индекс цен на продукты составляет 32, тогда как в Варшаве - 46, в Париже - 79. То есть, француз платит почти втрое больше за ту же продуктовую корзину, что и украинец.

Заведения питания и развлечения. Пообедать в киевском кафе или ресторане можно за 750 грн с человека, тогда как в Варшаве на 60% дороже, в Париже - на 90%, не говоря об алкогольных напитках, которые в ЕС облагаются большим акцизом. Билет в кино в Киеве (примерно 200 грн) также дешевле, чем в большинстве европейских столиц (примерно 400-600 грн).

Образование, медицина, услуги. Детский сад или частная школа в Киеве почти вдвое дешевле, чем в Варшаве или в Париже. Лекарства и медицинские услуги в целом тоже не намного дешевле европейских, ведь значительная часть препаратов - импортные. Итак, в сфере услуг не все однозначно: транспорт и связь значительно дешевле, а вот качественное образование или здоровье могут стоить ощутимый процент семейного бюджета, подобно европейским реалиям.