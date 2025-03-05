Все президентские мегаваты

Из обещанных Владимиром Зеленским 4 ГВт новой маневренной генерации в течение четырех лет пока есть проекты только для 1,8 ГВт, да и те появились только в последние месяцы 2024 года и пока не имеют финансирования.

После того, как россияне разрушили 9 ГВт генерации, президент Владимир Зеленский летом 2024 года на Конференции по восстановлению Украины в Берлине заявил о наличии "четкого плана" строительства до 1 ГВт мощностей маневренной генерации за полгода и еще 4 ГВт - в течение следующих лет.

Эта история стала почти детективной. В профильном ведомстве утверждали, что все идет по плану. "Я не буду уточнять локации, но уже установлены сотни мегаватт", - говорил в сентябре министр энергетики Герман Галущенко.

В конце декабря в Минэнерго детализировали, что суммарная мощность подключенных газовых генерирующих установок составляла 967 МВт. Из них 835 МВт якобы были введены в эксплуатацию в 2024 году. Однако никакого подтверждения Минэнерго не предоставило. Эксперты же убеждали, что заявленные цифры не соответствуют действительности.

По оценкам опрошенных экспертов, до конца декабря 2024 года было подключено от 100 МВт до 300 МВт маневренной газовой генерации. Своеобразную точку в этом вопросе поставил и.о. председателя правления "Укрэнерго" Алексей Брехт. По его данным, на то время к сети подключили всего 168 МВт.

План есть - проектов нет

Президентского плана построения 1 ГВт мощностей маневровой генерации никто не видел, говорит народный депутат из партии "Слуга народа" на условиях анонимности. "Если план и был, то он нереалистичный", - подчеркивает депутат.

Как выяснила ЭП, летом и осенью плана действительно не было. Первые наброски сотен мегаватт новых маневренных мощностей появились лишь в конце 2024 года.

ЭП проанализировала все доступные крупные проекты по строительству маневровой генерации в стране. Аналитическая система DREAM, которую ввело Министерство развития общин и территорий, содержит данные о 115 таких проектов (кроме мелких - менее 1 МВт). Их общий бюджет составляет 93,1 млрд грн.

Летом 2024 года, когда президент объявил о "гигаватте", было анонсировано проектов на 247 МВт, в марте 2025 года - 2,6 ГВт новых мощностей. Из них 1,83 ГВт - это газовые когенерационные установки, остальные - возобновляемая энергетика, в том числе солнечная, мощности по хранению электроэнергии (батареи).

Самые крупные проекты - пока в портфелях государственных компаний. "Укрзалізниця" создала ООО "УЗ энерго", проект которой предусматривает строительство в девяти областях Украины 15 электростанций по производству электрической энергии с использованием газопоршневых генераторов общей мощностью до 250 МВт.

"Укрнафта", которая решила сосредоточиться на производстве электрической энергии с использованием газа, хочет реализовать два гигантских проекта на 820 МВт. Проекты на 347 МВт инициировало Минэнерго. Остальные - проекты местных органов власти, которые ищут финансирование у государства или международных доноров.

В общем - все равно меньше, чем 4 ГВт за четыре года, как говорил Зеленский. Однако есть более существенные проблемы: сроки и финансирование.

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По данным системы DREAM, до конца 2024 года должны были ввести в эксплуатацию 153 МВт новых маневренных мощностей, что вполне вписывается в данные от "Укрэнерго". Важная проблема - деньги. Большинство проектов пока существуют только на бумаге. Гарантированное финансирование имеют лишь 407 МВт.

Национальные проекты - не единственный источник новой генерации. Малые города за свой счет развивают локальные энергосистемы. В 2024-2025 годах они заказали в системе Prozorro оборудования и работ по новой генерации на 5,2 млрд грн.

Анализ упомянутых 115 проектов показал, что средняя стоимость одного МВт новых мощностей составляет 35 млн грн. То есть местные общины могут добавить к общему котлу еще 150 МВт (данные за март 2025 года). Почти половина из них - в Киеве, который самостоятельно планирует установить до 70 МВт новой генерации.

Оборудование на около 100 МВт местным общинам в 2024 году передал американский проект USAID (прекратил деятельность в январе 2025 года). Так что региональные 250 МВт - пока потолок.

Третий источник - бизнес. Сколько мощностей он ввел или планирует ввести в эксплуатацию, не известно. Частично это объясняется тем, что такие установки не присоединяются к энергосети "Укрэнерго", а значит, не помогают ей балансировать, однако в целом снижают нагрузку на систему.

Это стало удобной темой для манипуляций. Официально компания "Укрэнерго" говорит, что она присоединила только полторы сотни новых МВт в 2024 году. Минэнерго же убеждает, что надо учитывать и частные инициативы. Мол, именно бизнес добавил сотни МВт новой мощности из "гигаваттного плана Зеленского".

По данным Гостаможслужбы, по ВЭДу "8502 - электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи", куда входит и более узкий раздел газовой генерации, в Украину в 2024 году импортировали продукции на 732 млн долл. против 706 млн долл. в 2023-м. То есть существенного роста после объявления плана президента об одном гигаватте не произошло.