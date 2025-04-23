Город быстрых тендеров: как в Николаеве работает схема с госзаказами

Фиктивные торги на миллиарды гривень налогоплательщиков на прифронтовой Николаевщине. Как все устроено?

Издание "Наші гроші" нашло новую тендерную схему. Ее суть сводится к созданию условий, при которых победителем становится тот, кто первый подаст пакет документов. Оказалось, что когда на кону 600 млн грн, то собрать их можно за шесть минут.

Хронология событий выглядела так. 26 марта 2025 года департамент градостроительства Николаевской ОГА объявил тендер на реконструкцию Николаевской областной детской клинической больницы. Ожидаемая стоимость закупки - 614,8 млн грн.

Изюминкой среди условий тендера стало установление правила ценообразования на строительные материалы. Изначально его прописали как "динамическое", то есть конечная стоимость в будущем может измениться с учетом инфляционного влияния на основные материалы. Это выгодно для бизнеса, который может не беспокоиться о ценах на строительные материалы, когда соглашается на участие в тендере.

Если бы кто-то решил подать предложение на участие в тендере за меньшие деньги (ниже 596,4 млн грн), то для него начали бы действовать другие правила ценообразования. В таком случае конечная стоимость тендера потеряла бы статус "динамической" и стала бы "твердой", то есть участник не смог бы впоследствии повысить стоимость подрядных работ.

К тому же ему нужно было бы сразу предоставить полный анализ цен на все строительные материалы, указанные в смете, вместе с соответствующими документами.

Когда все потенциальные участники не могут снижать цену, то решающим становится не размер скидки, а время подачи документов. Таким образом, выбор победителя сводится к тому, кто первый их загрузил.

Как выяснило издание, именно это и произошло в этом конкретном случае.

Закупку официально объявили 26 марта в 13:50 (план закупки обнародовали на несколько минут раньше). Тогда ее смогли увидеть все потенциальные участники, чтобы решить, стоит ли принимать в ней участие и начать собирать многочисленные документы.

Местная компания "Антарес-буд" подала документы через 6 мин после обнародования информации о тендере. Один из ключевых документов - письмо об обеспечении тендерного предложения с суммой обеспечения 1,85 млн грн - согласно метаданным был создан 25 марта в 16:50, то есть за день до обнародования объявления.

Эта схема, где заранее подготовлены документы и установлен нижний порог цены, гарантирует победу инсайдерам и превращает процесс тендера в формальность. В то же время благодаря системе Prozorro, которая фиксирует каждый шаг чиновников, делящих бюджетные подряды, и бизнесменов, которые на них претендуют, схему легко отследить.

Чтобы оценить ее масштабы, ЭП проанализировала строительные тендеры страны с ожидаемой стоимостью более 10 млн грн в 2024-2025 годах. Данные показали, что за это время состоялось два десятка тендеров, где документы были поданы в течение часа после публикации объявления. Все они - в Николаевской области, их общая стоимость - 1,15 млрд грн.

Рекордсменом по времени подачи документов стал тендер на реконструкцию здания лечебного корпуса КНП "Баштанская многопрофильная больница" Баштанского горсовета с ожидаемой стоимостью 144 млн грн. Он был объявлен 1 августа 2024 года в 13:49. Единственным участником и автоматическим победителем стало ООО "Югстрой Николаев Лтд", которое подало документы через 4 мин после публикации объявления.

Среди прочего компания подала документ по результатам собрания участников общества, на котором было утверждено решение об участии в тендере. Документ о собрании был создан в 13:34, то есть за 15 мин до объявления тендера на Prozorro.

В среднем для подачи документов на участие в тендере компании тратят 7-14 дней, а общее время, за которое это можно сделать, составляет месяц. Редакция не имеет объяснений аномалиям, которые происходят в Николаевской области. Тем более, что, по словам президента Владимира Зеленского, топ-коррупция в Украине давно преодолена.

Объединяет эти тендеры лишь география: все они касаются объектов, расположенных на Николаевщине, и в большинстве случаев их организатором является департамент градостроительства, архитектуры, капитального строительства и сопровождения проектов развития Николаевской областной госадминистрации, которым руководит Андрей Гейц. Этот департамент подчиняется военной обладминистрации Виталия Кима.

Большинство выявленных ЭП подозрительных подрядов достались двум компаниям: упомянутому в статье "Наших грошей" ООО "Антарес-буд" и ООО "Югстрой Николаев Лтд".