Миллиард туда, миллиард сюда: гид по государственному бюджету 2026 года

Более 650 направлений расходов и их размер, а также изменения, по сравнению с 2025 годом.

15 сентября правительство утвердило проект бюджета на 2026 год. Самые большие расходы - военные - их финансирование колоссальное, но в следующем году оборонный бюджет почти не меняется по сравнению с 2025-м.

Расходы, соответствующие социальным отраслям - образованию, медицине, пенсионным и другим соцпрограммам - заметно растут. Зато направления восстановления инфраструктуры, разминирования и развития экономики едва заметны по изменению.

Такое перераспределение ресурсов и приоритетов подает важный сигнал: правительство пытается не только удержать фронт, но и обеспечить социальное "пережидание" войны - уменьшить усталость населения и избежать волны недовольства.

Оборонный бюджет уперся в потолок

Расходы на безопасность и оборону остаются беспрецедентно высокими - в проекте государственного бюджета это 2,8 трлн грн, то есть более четверти всего ВВП. Однако по сравнению с 2025 годом эта сумма выросла лишь символически - примерно на 0,6%. И это при дефиците в текущем году в 300 млрд грн. А на закупку оружия - вообще меньше чем сейчас.

Иными словами, оборонный бюджет 2026 года почти достиг предела, который Украина способна профинансировать собственными силами: около 27,2% ВВП направляется на армию, правоохранителей и другие силовые структуры.

Дальнейшее наращивание оборонных расходов возможно только за счет внешней помощи - если на это будет согласие доноров. Однако это лишь частичное оправдание. Особенно досталось спасателям, которые ежедневно достают людей из-под завалов: им больше всего урезали финансирование.

Социальные расходы растут больше всего

В отличие от обороны, социально-гуманитарные сферы в 2026 году получат значительное финансовое вливание. Расходы на поддержку населения вырастут примерно на 10% - до 467 млрд грн, что в первую очередь пойдет на пенсии и разного рода пособия.

Трансферт Пенсионному фонду увеличат до 251 млрд, чтобы обеспечить своевременные выплаты 10-миллионной армии пенсионеров и проведение индексации с 1 марта 2026 года. Параллельно правительство впервые за последние два года повысит социальные стандарты: запланировано увеличение минимальной зарплаты (на 8% с 1 января) и прожиточного минимума (на 9,9%), что автоматически подтянет минимальные пенсии и социальные выплаты.

Здравоохранение тоже среди лидеров роста. Бюджет сферы медицины увеличится на 15% и достигнет 258 млрд грн. Эти средства пойдут как на военные нужды медицины (лечение раненых, реабилитацию ветеранов), так и на поддержку гражданского здравоохранения. В частности, инициировано повышение зарплат врачей первичной и экстренной помощи - до 35 тыс. грн в месяц, расширят программу бесплатных лекарств для хронических больных, будут финансировать новые скрининговые программы для населения старше 40 лет.

В бюджете следующего года предусмотрены отдельные средства на перинатальные центры, детскую и психиатрическую помощь, оборудование и центры реабилитации.

Наибольший процентный скачок происходит в образовании. Расходы на эту сферу запланированы на уровне 265 млрд грн, что на треть больше, чем в 2025-м. Это рекордная сумма за всю историю, и она призвана профинансировать существенное повышение зарплат учителей и развитие школ. Правительство заложило повышение оплаты труда педагогов на 50% (в два этапа в течение года).

Также увеличат стипендии для студентов и расходы на школьные нужды - от питания детей до обустройства укрытий и закупки школьных автобусов.

Более того, в 2026 году предлагается ряд новых расходов в этом направлении, которые максимально приближают Украину к стандартам развитого социализма. Впервые на так называемые медицинские "чек-апы" выделят 5,33 млрд грн, на полное питание в школах - 14,4 млрд грн, а на компенсацию уничтоженного россиянами жилья (программа Home) - 2,47 млрд грн.

В правительстве говорят, что бюджет социальный. Некоторые в этом могут увидеть повод будущих выборов.

Восстановление откладывается на потом

Третья группа направлений - восстановление, инфраструктура, развитие экономики - оказалась в аутсайдерах по приоритетности. В проекте бюджета видно, что правительство фактически берет паузу на масштабное восстановление до лучших времен.

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры получит лишь 35,3 млрд грн - на треть меньше, чем было в этом году. В первую очередь за счет уменьшения расходов на обслуживание долга и отсутствия строительства водопроводов в районе Каховского водохранилища.

Некоторые сокращения расходов понятны, например, бюджет агентства Playcity сократят из-за того, что в 2025 году (но это не точно) должна быть внедрена система онлайн мониторинга.

Некоторые сокращения - труднее понять. Например, на критически важную очистку освобожденных территорий от мин и снарядов заложена относительно небольшая сумма. Программа гуманитарного разминирования сельхозземель в 2026 году получит лишь 1 млрд грн - столько же, сколько и в 2025-м.

Этот объем выглядит каплей в море по сравнению с реальными потребностями: на сегодня минными полями остаются сотни тысяч гектаров Украины. Явно предполагается, что львиную долю расходов на разминирование возьмут на себя иностранные партнеры и специальные фонды.

Другие направления развития также финансируются по остаточному принципу. Расходы на восстановление экономики и поддержку бизнеса хоть и присутствуют, но небольшие: например, Фонд развития предпринимательства (программы льготного кредитования) получит 18 млрд грн, программа доступной ипотеки "еОселя" - 15,8 млрд грн, гранты для малого бизнеса - лишь 4,8 млрд грн.

Агропромышленный комплекс получит 13,1 млрд грн поддержки, из которых часть тоже пойдет на разминирование полей. Расходы Министерства инфраструктуры и развития общин, за исключением защищенных статей, растут совсем незначительно или даже сокращаются.