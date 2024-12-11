Кастовий лабіринт правоохоронців

ЕП проаналізувала 5 тисяч кандидатів на посади в ключових правоохоронних органах. Чи здатне Бюро економічної безпеки вирватися з тенет системності та полегшити життя бізнесу?

Фігурант резонансного розслідування, керівник відділу Державного бюро розслідувань (ДБР), який займається, зокрема, злочинами, вчиненими правоохоронцями та суддями, Олександр Говорущак подав на журналістів "Схем" до суду через публікацію інформації про придбання його ріднею майна, яке могло коштувати 35 млн грн.

Говорущак, дружина якого також працює в ДБР, є вихідцем з органів прокуратури, статки якого походять, імовірно, і з тих часів також.

Клановість та закритість правоохоронної системи – коли працівники переходять між ключовими її органами, просуваються вертикально чи горизонтально з однієї структури в іншу – залишається однією з причин, чому нові інституції в Україні часто буксують на старті.

Саме цим, наприклад, пояснюють провал створеного у 2021 році Бюро економічної безпеки (БЕБ), яке мало замінити податкову міліцію Державної фіскальної служби. Очільником БЕБ став екс-фіскал Вадим Мельник, який працював у структурі податкової міліції з 2000 року. Тож не дивно, що більшість керівних посад в новоствореному органі зайняли колишні фіскали.

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У 2023 році депутати визнали роботу БЕБ неефективною і Мельник пішов. Нові призначення не змінили суті. "Посади в бюро, які належали працівникам податкової міліції, імовірно, займуть працівники СБУ", – казав тоді голова депутатської тимчасової слідчої комісії, яка аналізувала ефективність БЕБ, Ярослав Железняк.

У 2024 році народні депутати прийняли закон про перезавантаження БЕБ, у тому числі з використанням конкурсних комісій, які відбиратимуть кандидатів, де вирішальний голос буде у представників міжнародної спільноти. Та чи є шанс на справжнє перезавантаження БЕБ та поступове оновлення інших органів, не менш важливих для економічної свободи і розвитку?

ЕП дослідила близько 5 тис декларацій кандидатів на посаду в силових відомствах, які зазвичай (хоча не обов'язково) подаються вже після призначення. Період охоплює документи з кінця 2023 року, коли народні депутати відновили електронне декларування.

Загалом ці декларації належать 3540 особам (деякі подавали кілька документів через зміну місця роботи чи подання на різні посади в межах одного відомства).

З 3,5 тисячі нових співробітників ключових правоохоронних органів близько 487 осіб – це внутрішні переміщення в межах однієї інституції: переведення через зміну місця проживання, просування по карєрному щаблю і т.п. Решта – кадри, які прийшли з інших органів влади (531 випадок) або з інших правоохоронних структур (472 випадки).

До останніх, наприклад, належить і згаданий Олександр Говорущак. Згідно з його декларацією за 2020 рік в ДБР він прийшов з Офісу Генпрокурора, де у 2017 році навіть отримав службову квартиру. Остання і найбільша категорія (понад 2 тис кандидатів) – формально "не системні", чиї декларації за 2019-2020 роки відсутні на сайті НАЗК.

Проте відсутність попереднього декларування не завжди означає, що кандидат дійсно "з вулиці". По-перше, на сайті НАЗК відсутні декларації працівників Служби безпеки України, тому такі і подібні кандидати автоматично зараховані до "несистемних", збільшуючи цю масу на графіку.

По-друге, ручний аналіз деяких декларацій в структурі МВС виявив, що "не системні" кандидати (а для МВС це основний потік за останній рік: 1,4 з 1,9 тисячі осіб) – це вчорашні випускники академій МВС, де ця суспільна група також не позбавлена кастовості: вступ часто залежить від родинних зв'язків і продовження "сімейної" справи.

Тримаючи ці винятки в голові, зазначимо, що з понад сотні нових кандидатів в ДБР і серед прокурорів, майже половина – "не системні". Дещо менше цей показник у Національного антикорупційного бюро (більше 200 декларацій, де впритул наближається інша група – кандидати з системи МВС – 177 осіб).

В Бюро економічної безпеки за останній рік ЕП нарахувала всього чверть кандидатів без попередніх декларацій, тоді як основна маса – вихідці з ДПС (36 з 96 претендентів).

Також ця інформація дозволяє оцінити плинність кадрів і найбільш бажані для кандидатів правоохоронні органи. Зокрема, згідно з даними БЕБ, з початку 2024 року у відомстві призначили 117 нових співробітників, а звільнились 91 – це становить 10% від приблизно фактичного складу.

Для ДБР цей показник за останній рік становить приблизно 5%. Найбажаніший же роботодавець – НАБУ. За останній рік туди були подані 638 декларацій кандидатів на посаду, що становить майже 80% від штатного розпису на 2024 рік.