Кастовий лабіринт правоохоронців

ЭП проанализировала 5 тысяч кандидатов на должности в ключевых правоохранительных органах. Способно ли Бюро экономической безопасности вырваться из сетей системности и облегчить жизнь бизнесу?

Фигурант резонансного расследования, руководитель отдела Государственного бюро расследований (ГБР), который занимается, в частности, преступлениями, совершенными правоохранителями и судьями, Александр Говорущак подал на журналистов "Схем" в суд из-за публикации информации о приобретении его родней имущества, которое могло стоить 35 млн грн.

Говорущак, жена которого также работает в ГБР, является выходцем из органов прокуратуры, состояние которого происходит, вероятно, и с тех же времен.

Клановость и закрытость правоохранительной системы - когда работники переходят между ключевыми ее органами, продвигаются вертикально или горизонтально из одной структуры в другую - остается одной из причин, почему новые институты в Украине часто буксуют на старте.

Именно этим, например, объясняют провал созданного в 2021 году Бюро экономической безопасности (БЭБ), которое должно было заменить налоговую милицию Государственной фискальной службы. Главой БЭБ стал экс-фискал Вадим Мельник, который работал в структуре налоговой милиции с 2000 года. Не удивительно, что большинство руководящих должностей в новосозданном органе заняли бывшие фискалы.

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В 2023 году депутаты признали работу БЭБ неэффективной и Мельник ушел. Новые назначения не изменили сути. "Должности в бюро, которые принадлежали работникам налоговой милиции, вероятно, займут работники СБУ", - говорил тогда глава депутатской временной следственной комиссии, которая анализировала эффективность БЭБ, Ярослав Железняк.

В 2024 году народные депутаты приняли закон о перезагрузке БЭБ, в том числе с использованием конкурсных комиссий, которые будут отбирать кандидатов, где решающий голос будет у представителей международного сообщества. Но есть ли шанс на настоящую перезагрузку БЭБ и постепенное обновление других органов, не менее важных для экономической свободы и развития?

ЭП исследовала около 5 тыс деклараций кандидатов на должность в силовых ведомствах, которые обычно (хотя не обязательно) подаются уже после назначения. Период охватывает документы с конца 2023 года, когда народные депутаты возобновили электронное декларирование.

В целом эти декларации принадлежат 3540 лицам (некоторые подавали несколько документов из-за смены места работы или подачи на разные должности в пределах одного ведомства).

Из 3,5 тысячи новых сотрудников ключевых правоохранительных органов около 487 человек - это внутренние перемещения в пределах одной институции: перевод из-за смены места жительства, продвижение по карьерной лестнице и т.п. Остальные - кадры, которые пришли из других органов власти (531 случай) или из других правоохранительных структур (472 случая).

К последним, например, относится и упомянутый Александр Говорущак. Согласно его декларации за 2020 год в ГБР он пришел из Офиса Генпрокурора, где в 2017 году даже получил служебную квартиру. Последняя и самая большая категория (более 2 тыс кандидатов) - формально "не системные", чьи декларации за 2019-2020 годы отсутствуют на сайте НАПК.

Отсутствие предыдущего декларирования не всегда означает, что кандидат действительно "с улицы". Во-первых, на сайте НАПК отсутствуют декларации работников Службы безопасности Украины, поэтому такие и подобные кандидаты автоматически причислены к "несистемным", увеличивая эту массу на графике.

Во-вторых, ручной анализ некоторых деклараций в структуре МВД выявил, что "не системные" кандидаты (а для МВД это основной поток за последний год: 1,4 из 1,9 тысячи человек) - это вчерашние выпускники академий МВД, где эта общественная группа также не лишена кастовости: поступление часто зависит от родственных связей и продолжения "семейного" дела.

Придерживая эти исключения в голове, отметим, что из более сотни новых кандидатов в ГБР и среди прокуроров, почти половина - "не системные". Несколько меньше этот показатель у Национального антикоррупционного бюро (более 200 деклараций, где вплотную приближается другая группа - кандидаты из системы МВД - 177 человек).

В Бюро экономической безопасности за последний год ЭП насчитала всего четверть кандидатов без предыдущих деклараций, тогда как основная масса - выходцы из ГНС (36 из 96 претендентов).

Также эта информация позволяет оценить текучесть кадров и наиболее желательные для кандидатов правоохранительные органы. В частности, согласно данным БЭБ, с начала 2024 года в ведомстве назначили 117 новых сотрудников, а уволились 91 - это составляет 10% от примерно фактического состава.

Для ГБР этот показатель за последний год составляет примерно 5%. Самый желанный же работодатель - НАБУ. За последний год туда были поданы 638 деклараций кандидатов на должность, что составляет почти 80% от штатного расписания на 2024 год.