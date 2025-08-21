Цены отличаются на 20-40%. Где в Украине жить дешевле?

Стоимость одних и тех же товаров в разных областях отличается на 18%, а услуг - иногда на 40%. Где в Украине дороже всего и дешевле всего жить?

Жизнь в столице всегда была самой дорогой. Разница в стоимости товаров и услуг между Киевом и самыми дешевыми регионами составляет около 18%. Однако последние данные Государственной службы статистики, которые проанализировала ЭП, открывают географию ценовых колебаний, кардинально отличающуюся от довоенной.

Отрыв Киева от других сокращается

Данные Госстата за июль 2025 года подтверждают, что Киев остается лидером по стоимости жизни. Здесь цены на 9,4% превышают средние по стране. Однако отрыв столицы не такой сильный, как в 2021 году, когда цены были выше средних на 12,5%.

Главное изменение касается стоимости услуг, включая аренду жилья. В 2021 году услуги в Киеве были на 50% дороже средних по стране в то время, как товары - лишь на 8%. В 2025 году разница сократилась до 35% и 6% соответственно.

Более ощутимые изменения произошли в других регионах. Так, вторым самым дорогим городом после Киева стало Запорожье, где цены на 5,7% выше средних по стране. Это произошло вследствие осложненной логистики и повышенных рисков, характерных для региона, расположенного вблизи зоны боевых действий (27 км от линии фронта).

Например, стоимость пользования зерновозами увеличилась с 500 грн до 1800 грн в сутки. Подорожала перевозка и других видов товаров. В конце концов, эти расходы непосредственно транслируются в конечные цены для потребителей.

Читайте также: Цена жизни в Украине

Большая война также изменила статус западных регионов, превратив их в новые экономические полюса. К списку самых дорогих присоединились Черновицкая (+3,3% к среднеукраинским ценам), Хмельницкая (+2,5%) и Закарпатская (+2,1%) области. Это стало следствием массовой внутренней миграции, которая вызвала стремительный рост спроса на жилье и услуги.

Исследования рынка недвижимости подтверждают эту тенденцию: в первом квартале 2025 года цены на вторичном рынке в западных областных центрах выросли на 17-29%. В частности, средняя стоимость однокомнатной квартиры во Львове и Ужгороде до сих пор является самой высокой в стране, уменьшая разницу в ценах между столицей и остальными регионами.

Самой дешевой стабильно остается Полтавская область, где цены на 8,3% ниже общенационального уровня.

Структурные различия: услуги против товаров

Анализ данных Госстата демонстрирует существенную разницу в ценовой волатильности между различными категориями товаров и услуг. Как уже говорилось выше, наибольшие колебания наблюдаются в сфере услуг, особенно тех, которые привязаны к конкретной локации.

Например, наибольшая вариация цен на аренду однокомнатной квартиры - от 3,5 тыс. грн до 12 тыс. грн, (на графике ниже). Большие колебания цен наблюдаются также для дошкольного образования, проезда в городском транспорте и стоимости стоматологических услуг. В среднем в Киеве стоимость последних услуг может быть на 35% выше средней по Украине, тогда как в Харьковской области - на 23% ниже.

Читайте также: Сворачивает ли власть реформы?

Цены на продукты колеблются существенно меньше, хотя и среди них есть экстремумы. Например, мороженая рыба (хек) стоит от 175 грн до 225 грн за кг в зависимости от области. Сало в Киеве стоит на 46% дороже среднеукраинского и почти вдвое дороже, чем в Хмельницкой области.

Ожидаемо наиболее стабильные цены на стандартизированные товары, особенно акцизные (автогаз, бензин, табачные изделия). Это объясняется несколькими факторами: высокая доля акцизного налога, который является единым по всей стране, национальная политика ценообразования и высокая конкуренция, которая нивелирует региональные различия. Даже с учетом логистических затрат высокая регуляция и унифицированный характер этих товаров удерживают цены на этот тип товаров в значительно более узком диапазоне.