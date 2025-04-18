Перевела ли Украина промышленность на военные рельсы

Каковы результаты работы оборонной промышленности за три года и отстает ли Украина от России?

На третьем году большой войны Украина существенно трансформировала промышленную экономику, сделав ставку на наращивание внутреннего производства вооружений. Официальные лица заявляют о кратном увеличении выпуска ключевых видов оружия и боеприпасов, локализации западных технологий и собственных инновациях.

13 апреля министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин сообщил о впечатляющих результатах работы. По его словам, объем изготовленного в Украине оружия и военной техники в 2024 году достиг 9 млрд долл. - в три раза больше, чем в 2023 году. При этом вклад оборонного сектора в рост ВВП, по данным министра, составил 1,27 процентного пункта из общего показателя 3,9%.

"Если в 2023 году украинский ОПК обеспечил производство на 3 миллиарда долларов, то в 2024 году мы уже имеем потенциал на 20 миллиардов", - заявил Сметанин.

По его прогнозам, к концу 2025 года этот показатель может достичь 35 млрд долл. Впрочем, за оптимистичными цифрами кроется ряд системных вызовов.

Во-первых, заявленная способность - не то же самое, что фактический объем изготовленной продукции. Реализация этого потенциала зависит от заключенных контрактов, наличия компонентов, финансирования и эффективного управления. В конце концов, есть риск, что оборонные предприятия будут завышать свои производственные возможности, стремясь привлечь государственные авансы, а в итоге - поставить на фронт бракованную продукцию.

Во-вторых, рост в три или в семь раз впечатляет гораздо меньше, если учитывать чрезвычайно низкую сравнительную базу довоенного 2021 года.

В-третьих, скорость роста оборонного комплекса в условиях большой войны необходимо сравнивать с ростом возможностей ВПК страны-агрессора.

О чем говорят данные

ЭП проанализировала данные Госстата по промышленному производству в более 150 подотраслях с начала 2021 года до конца 2024 года. Из этого массива выделили 30 отраслей, которые прямо или косвенно связаны с военными потребностями. Вместе эти отрасли показали рост более чем на 80%: с 274 млрд грн в 2021 году до 493 млрд грн в 2024 году или вдвое, если сравнивать декабрь к декабрю соответствующих лет.

Это значительный прогресс даже с учетом инфляции за этот период. Зато остальные отрасли промышленности, хотя и остаются ведущими по общему объему производства (в 2024 году - 3,65 трлн грн), едва смогли восстановиться до уровня до февраля 2022 года и существенно отстают, если учесть инфляцию.

Безоговорочным лидером по темпам роста стала категория "производство оружия и боеприпасов". По данным Госстата, в 2024 году объем производства в этой категории достиг 59,6 млрд грн, что почти в 15 раз больше, чем в 2021 году.

На втором месте - "производство военных транспортных средств" (23,7 млрд грн или плюс 363% по сравнению с 2021 годом). Также значительно выросла категория "производство оборудования связи" (5,5 млрд грн, плюс 182% к 2021 году).

Растет не только производство оружия. К военным отраслям относятся и те, которые опосредованно поддерживают армию, например, категория "производство обуви" (рост на 72% год к году). Один из крупнейших производителей военной продукции "Таланлегпром" за последние три года увеличил выручку с 820 млн грн до 3,2 млрд грн. К "военным" можно отнести и производство медицинских материалов или консервов.

Девятнадцать из двадцати отраслей, которые больше всего выросли по сравнению с 2021 годом, связаны с обороной. Только на 20-м месте появляется сектор, не имеющий очевидного прямого военного назначения - "производство других пищевых продуктов", а за ним сразу - "производство электрического осветительного оборудования".

В России схожие темпы

Кремль тоже не стоит на месте и быстро переориентирует экономику на удовлетворение военных нужд. По оценкам Еврокомиссии, в 2023 году объемы производства в российском ВПК по сравнению с 2021 годом выросли на 30-40%. Это включает производство транспортного оборудования, электронных и оптических приборов.

Некоторые расчеты свидетельствуют о еще большем росте в течение 2024 года. По подсчетам Банка Финляндии, за три года войны производство в "военных" отраслях России выросло на 90%, тогда как во всех остальных - только на 4%.

Итак, гонка вооружений продолжается, а ее результат пока неопределен.