З моменту заснування Дія City, проєкт покинули 200 компаній

З моменту заснування проєкту унікального податкового простору Дія City, його покинуло близько 200 компаній.

Про це йдеться в інтервʼю DOU керівницею проєктного офісу Дія City Наталею Денікеєвою.

Данікеєва підтвердила цифру у 200 компаній, що залишили простір, додавши, що близько 60% вийшли за ініціативою Дія City, 40% – пішли за власним бажанням.

"Що таке наша ініціатива? Ми можемо діяти лише так, як написано в законі. Навіть якщо компанія забула щось зробити вчасно, ми при всьому бажанні й розумінні нічого не вдіємо.

Але якщо він (резидент – ЕП) не виконав норми закону, ми нічого не можемо зробити… Часто трапляється, що ми виключаємо компанію з Дія City просто через людський фактор. Наприклад, змінився бухгалтер, хтось щось забув, замінили імейл або номер телефону, не отримали нагадування і забули, що треба подавати звіт", – зазначила керівниця проєктного офісу проєкту.

Згідно із законом, компанія може повернутись у Дія City тільки через рік після виходу.