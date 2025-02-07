С момента основания Дія City, проект покинули 200 компаний

С момента основания проекта уникального налогового пространства Дія City, его покинуло около 200 компаний.

Об этом говорится в интервью DOU руководителем проектного офиса Дія City Натальей Деникеевой.

Даникеева подтвердила цифру в 200 компаний, покинувших пространство, добавив, что около 60% вышли по инициативе Дія City, 40% - ушли по собственному желанию.

"Что такое наша инициатива? Мы можем действовать только так, как написано в законе. Даже если компания забыла что-то сделать вовремя, мы при всем желании и понимании ничего не сделаем.

Но если он (резидент - ЭП) не выполнил нормы закона, мы ничего не можем сделать... Часто случается, что мы исключаем компанию из Дія City просто из-за человеческого фактора. Например, сменился бухгалтер, кто-то что-то забыл, заменили имейл или номер телефона, не получили напоминание и забыли, что надо подавать отчет", - отметила руководитель проектного офиса проекта.

По закону, компания может вернуться в Дія City только через год после выхода.