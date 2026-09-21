У компанії SoftServe — новий керівник

Новим керівником SoftServe, компанії у сфері цифрової інженерії та технологічного консалтингу, став Андрій Стицюк.

Про це повідомили у компанії SoftServe.

"У нову роль він вступить з 1 жовтня, змінивши на посаді СEO Гаррі Проппера, який провів з SoftServe понад 18 років і обіймав посаду CEO з 2023 року. До кінця 2026 року Гаррі супроводжуватиме Андрія у новій ролі та забезпечуватиме плавну передачу справ перед виходом на пенсію", – говориться у повідомленні.

У SoftServe зазначають, що за 16 років Стицюк відіграв ключову роль у формуванні стратегії компанії. Після тривалого процесу відбору та ретельного розгляду кандидатів, рада директорів SoftServe обрала Стицюка очолити компанію на новому етапі її розвитку.

SoftServe активно розвиває експертизу у ШІ, фізичному ШІ, агентній інженерії, хмарних технологіях і роботі з даними.

Під керівництвом Стицюка, SoftServe продовжить реалізовувати свою стратегію, зосереджену на зростанні, розвитку експертизи у ШІ та цифровій трансформації, говориться у повідомленні

Заснована у 1993 році у Львові, SoftServe — глобальна компанія у сфері цифрової інженерії та технологічного консалтингу, що спеціалізується на рішеннях в галузі ШІ, даних і хмарних технологій. Близько 10 000 співробітників працюють у 49 офісах.

SoftServe створює рішення та продукти для глобальних компаній, серед яких IBM, Cisco, Panasonic, Cloudera, Atlassian. Починаючи з 2023 року, SoftServe визнаний топ-партнером компанії NVIDIA.

Нагадаємо:

14 липня українська IT-компанія SoftServe придбала індійську сервісну компанію NewVision Software.