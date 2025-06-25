"ДТЕК Київські електромережі" запустив новий сервіс для клієнтів
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"ДТЕК Київські електромережі" пропонує клієнтам новий сервіс "Що, як і чому?" у чат-боті у Viber і Telegram.
Про це йдеться на сайті компанії.
"Це цифровий помічник, що працює цілодобово та допомагає за лічені хвилини знайти відповіді на найпоширеніші питання – від передачі показів до укладання договору", – пояснюють в ДТЕК.
У ньому можна дізнатися про те:
- як і коли передавати покази лічильника;
- що таке лічильник День-Ніч і як з ним економити на платіжках;
- які послуги щодо лічильників безкоштовні, а за що доведеться заплатити;
- що робити при зникненні світла чи проблемах із напругою;
- як укласти або переукласти договір на розподіл електроенергії;
- як діяти у випадку відключення через заборгованість за світло;
- інші практичні поради.
Щоб скористатись сервісом, слідуйте простим крокам:
- У пошуку месенджера Viber або Telegram введіть "ДТЕК Київські електромережі".
- Підпишіться, поділившись номером телефону.
- Додайте номер свого особового рахунка (знайти його можна в додатках до договору на розподіл з ДТЕК Київські електромережі).
- Оберіть у меню опцію "Що, як і чому?".
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"Дія" разом з МВС розпочинає бета-тестування нової послуги – отримання витягу про несудимість з апостилем онлайн. Без черг та з доставкою оригіналу поштою.