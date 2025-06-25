"ДТЕК Київські електромережі" запустив новий сервіс для клієнтів

"ДТЕК Київські електромережі" пропонує клієнтам новий сервіс "Що, як і чому?" у чат-боті у Viber і Telegram.

Про це йдеться на сайті компанії.

"Це цифровий помічник, що працює цілодобово та допомагає за лічені хвилини знайти відповіді на найпоширеніші питання – від передачі показів до укладання договору", – пояснюють в ДТЕК.

У ньому можна дізнатися про те:

як і коли передавати покази лічильника;

що таке лічильник День-Ніч і як з ним економити на платіжках;

які послуги щодо лічильників безкоштовні, а за що доведеться заплатити;

що робити при зникненні світла чи проблемах із напругою;

як укласти або переукласти договір на розподіл електроенергії;

як діяти у випадку відключення через заборгованість за світло;

інші практичні поради.

Щоб скористатись сервісом, слідуйте простим крокам:

У пошуку месенджера Viber або Telegram введіть "ДТЕК Київські електромережі". Підпишіться, поділившись номером телефону. Додайте номер свого особового рахунка (знайти його можна в додатках до договору на розподіл з ДТЕК Київські електромережі). Оберіть у меню опцію "Що, як і чому?".

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